Ключевые моменты:

За сутки в Одесской области зафиксированы три крупных пожара сухой растительности

Причина трагедий — самостоятельные попытки тушения огня, что крайне опасно.

В Больших Лонзаках женщина получила ожоги I–II степени.

В Броске погибла женщина, вероятно, при попытке самостоятельно потушить огонь.

В Новосвитовке две девочки госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Все пожары ликвидированы подразделениями ГСЧС.

По данным ГСЧС в Одесской области, вблизи села Большие Лонзаки горела стерня и четыре заброшенные постройки. Во время самостоятельного тушения пострадала женщина 1955 года рождения — с ожогами I–II степени обеих ног она была госпитализирована.

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В селе Броска Измаильского района пожар охватил сухую траву и два заброшенных здания. На месте обнаружено тело женщины 1947 года рождения, которая, вероятно, пыталась потушить огонь самостоятельно.

В селе Новосвитовка Березовского района во время пожара пострадали две девочки 2008 и 2010 года рождения — они были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Все пожары охватывали площадь 2,5 гектара и были ликвидированы спасателями.

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