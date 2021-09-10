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Этот день в истории: кто установил уникальность ДНК?

Этот день в истории: кто установил уникальность ДНК?

ДНК каждого человека является уникальным, как отпечатки пальцев. Это обнаружил 10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз.

Рассматривая рентгеновские снимки ДНК, Джеффриз заметил, что цепочки ДНК отличаются друг от друга.

Открытие ученого начали применять в криминалистике. К традиционной дактилоскопии (определению личности человека по отпечатку пальца) добавилась генетическая дактилоскопия, которая позволяет определять личность подозреваемых по волосу, слюне, частице кожи или капельке крови. Ведь в любом биоматериале человека есть ДНК. Также открытие Джеффриза успешно используется при установлении родства.

Напомним, впервые молекулу ДНК выделил Иоганн Фридрих Мишер в 1869 году.

Фото: thoughtco.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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