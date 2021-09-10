Этот день в истории: кто установил уникальность ДНК?

Этот день в истории: злоключения знаменитой скульптуры Микеланджело Cтатуя «Давида» Микеланджело Буонарроти считается одним из главных шедевров эпохи Ренессанса. В 1504 году 8 сентября она украсила площадь Синьорини во Флоренции. Перевозкой и установкой этого пятиметрового мраморного изваяния занимался Леонардо да Винчи. ПОДРОБНЕЕ

Этот день в истории: когда появился Интерпол? В 1923 году 7 сентября в Вене на Международном конгрессе криминальной полиции учредили Международную комиссию криминальной полиции (ICPО). Эта дата считается днём основания Интерпола. ПОДРОБНЕЕ