Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: открытие молекулярной структуры ДНК

Этот день в истории: открытие молекулярной структуры ДНК

В 1953 году 25 апреля в журнале Nature Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик, Морис Уилкинс и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

Структура двойной спирали ДНК, предложенная учеными, позже была доказана. За свою работу они получили Нобелевскую премию. Среди лауреатов не было скончавшейся к тому времени от рака Розалинд Франклин, так как премия не присуждается посмертно.

ДНК расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота. Впервые её выделил Иоганн Фридрих Мишер в 1869 году из остатков клеток в гное. То, что ДНК является носителем генетической информации, выяснилось намного позже. Вплоть до 50-х годов XX века точное строение ДНК, как и способ передачи наследственной информации, оставалось неизвестным.

Отметим, что ежегодно 25 апреля празднуется День ДНК. Впервые его отметили в США в 2003 году в честь завершения проекта «Геном человека».

Фото: thoughtco.com

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить