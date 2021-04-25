Этот день в истории: открытие молекулярной структуры ДНК

В 1953 году 25 апреля в журнале Nature Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик, Морис Уилкинс и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

Структура двойной спирали ДНК, предложенная учеными, позже была доказана. За свою работу они получили Нобелевскую премию. Среди лауреатов не было скончавшейся к тому времени от рака Розалинд Франклин, так как премия не присуждается посмертно.

ДНК расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота. Впервые её выделил Иоганн Фридрих Мишер в 1869 году из остатков клеток в гное. То, что ДНК является носителем генетической информации, выяснилось намного позже. Вплоть до 50-х годов XX века точное строение ДНК, как и способ передачи наследственной информации, оставалось неизвестным.

Отметим, что ежегодно 25 апреля празднуется День ДНК. Впервые его отметили в США в 2003 году в честь завершения проекта «Геном человека».

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