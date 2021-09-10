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Какой сегодня праздник в индуизме?

Какой сегодня праздник в индуизме?

Сегодня, 10 сентября, отмечается День рождения Бога мудрости и изобилия Ганеша Чатуртхи с головой слона.

Ганеш является одним из самых почитаемых богов индуистского пантеона. Любые начинания сопровождаются молитвой Ганешу: «Ом Ганешая намах». Его считают богом мудрости, изобилия и удачи. Местные жители верят, что своим хоботом Ганеша устраняет препятствия на пути к успеху. Поэтому верующие приносят Ганеше еду, сладости и молоко.

В некоторых районах Индии к этому дню из сырой глины создают новые изображения Ганеша. После молитв, подношений и краткой церемонии прощания старые изображения погружают в воду рек, озер и других водоемов.

Рождение Ганеша Чатуртхи отмечается 10 дней в месяце Бхадра (август—сентябрь).

Фото: besthdwallpaper.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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