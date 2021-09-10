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Одесский аэропорт будет принимать на один рейс больше – почему?

Одесский аэропорт будет принимать на один рейс больше – почему?

Трафик Международного аэропорта «Одесса» в ближайшее время пополнится одним рейсом: давно не летавшая в наш город турецкая авиакомпания Pegasus будет совершать рейсы из Стамбула.

Причина такого нововведения – закрытие взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Херсона на реконструкцию с 20 сентября. В этой связи все рейсы переведут в соседние аэропорты – Одессу и Николаев.

Впрочем, именно на соседний аэропорт Николаев придется основная часть рейсов.

Напомним, 16 июля в Одесском аэропорту торжественно открыли новую ВПП.

А в День города, 2 сентября, в Одесском аэропорту впервые заработал телескопический трап. С его помощью пассажиры могут покидать самолет и попадать в него, не выходя на перрон, что особенно удобно при неблагоприятной погоде.

Кстати, уже вторая авиакомпания стала летать из Одессы в Рим.

Фото пресс-службы Одесского аэропорта

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Редакция ПРОФИЛЬ

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