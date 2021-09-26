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Этот день в истории: кто придумал граммофон?

Этот день в истории: кто придумал граммофон?

В 1877 году французский изобретатель Шарль Кро и его американский коллега Томас Эдисон независимо друг от друга придумали прибор для воспроизведения звука с граммофонной пластинки.

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В свою очередь немец Эмиль Берлинер модернизировал изобретение. Он решил вместо цилиндров для записывания и воспроизведения звуков использовать диски. Своё новое изобретение он назвал граммофоном и запатентовал 26 сентября 1887 года.

В начале 1900-хх граммофоны уже массово производили  в США и Европе. В 1907 году фирма «Патэ» представила патефон, а в 1925 году Берлинер совместно с RCA создал первый серийный электрофон.

Между тем, изготовление пластинок (дисков) с разнообразным репертуаром стало отдельным направлением. В 1927 году на экраны вышел первый в мире звуковой кинофильм «Певец джаза», фонограмма которого воспроизводилась по системе «Вайтафон» с граммофонной пластинки. Эта технология использовалась в кинематографе несколько лет до распространения оптической звукозаписи.

С середины 1950-х годов граммофоны и патефоны уступили место электрофонам.

Фото: ja-tora.com

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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