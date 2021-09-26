Первые трансплантологи: чем прославились святые браться Косма и Дамиан?

Косма и Дамиан были братьями и жили в III-IV веке. Обучившись врачеванию, они стали лечить людей в городе Эгее (современная Вергина в Греции). Здесь они открыли больницу, сами изготовляли лекарства и делали хирургические операции. При этом у них был дар исцеления. За свои услуги святые денег не брали, за что их прозвали бессребрениками.

Согласно католической традиции, Косму и Дамиана арестовали за исповедание христианства. Их пытали, однако тела оставались невредимыми. В итоге им отрубили головы.

Одно из самых известных исцелений братьев произошло уже после их смерти. Так, по легенде, у одного благочестивого служителя ногу поразила язва. Во сне ему приснилось, что святые заменили ему больную конечность на здоровую. «С собой у них были хирургические инструмента и мазь. Один спросил другого: «Где нам взять ногу, чтобы заменить эту?» Тот отвечал: «Сегодня будут хоронить чёрного мавра со здоровой ногой». Первый сказал: «Принеси её». Он отрезал ногу мавра, приставил её к ноге больного и обильно наложил мазь. А больную ногу положили мавру в гроб. Когда пациент проснулся, боли как не бывало», — так описывается чудесный случай в житии.

Этот сюжет вдохновлял многих художников. Самые известные работы — композиция «Святые Косма и Дамиан пересаживают ногу диакону Юстиниану» Фра Анджелико из большого алтаря церкви Сан-Марко во Флоренции и картина «Святые Косма и Дамиан пересаживают ногу» Лоса Балбасеса.

Фото: bigenc.ru