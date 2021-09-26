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В Одессе работает «горячая линия» по COVID-19 – как получить консультацию?

В Одессе работает «горячая линия» по COVID-19 – как получить консультацию?

В Одессе при городском Центре неотложной медицинской помощи работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам, касающимся коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом информирует пресс-служба Одесского горсовета.

Консультации специалистов предоставляются по номерам:

  • 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;
  • 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.

«В колл-центре работают операторы с медицинским образованием, которые предоставляют квалифицированные консультации по вопросам, связанным с профилактикой и диагностикой COVID-19, наличию свободных коек в городских стационарах, а также при необходимости помогут пациенту сформировать оптимальный маршрут обращения за медицинской помощью. Лечение COVID-19 в телефонном режиме без личной консультации не назначается»,

– сообщают в мэрии.

Кроме того, в колл-центре 15-50 можно получить консультацию по вопросам вакцинации от COVID-19, наличия вакцин, работы стационарных прививочных кабинетов и центров массовой вакцинации. При необходимости данные пациента вносятся в единую электронную базу и передаются семейным врачам для дальнейшей организации процесса вакцинации.

Напомним, на утро субботы, 25 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 485 новых случаев заражения коронавирусом, что на 137 случаев меньше, чем днем ранее.

По данным горздрава, в Одессе по состоянию на 25 сентября, зарегистрировали 175 новых случаев COVID-19. В целом с начала эпидемии в Одессе отмечено 70 616 случаев коронавируса.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 65 661 случай выздоровления от коронавирусной болезни, продолжают болеть 3232 одессита.

Также напомним, что сегодня, 26 сентября, в Одессе снова будут работать 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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