Этот день в истории: когда появилась передача «Спокойной ночи, малыши!»?

Детская телевизионная передача «Спокойной ночи, малыши!» стала одним из самых успешных проектов советского телевидения. Концепцию программы начали разрабатывать 26 ноября 1963 года.
Кто придумал «Спокойной ночи, малыши!»?
Идея создания передачи принадлежит Валентине Федоровой (тогда – главному редактору редакции программ для детей и юношества ЦТ СССР). Её вдохновил мультсериал о приключениях песочного человечка, который она увидела в ГДР.
26 ноября 1963 года в московском телецентре на Шаболовке приступили к разработке концепции программы. С того дня начали появляться первые сценарии, эскизы кукол главных героев и декорации. При этом передача изначально задумывалась как сказка на ночь, а вот о ее названии споры шли долго. Среди вариантов были: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Конечный вариант придумали за день до первого эфира, который состоялся 1 сентября 1964 года.
Интересные факты о программе «Спокойно ночи, малыши!»
- С самого начала не было технической возможности для записи передачи, поэтому каждый день она выходила только в прямом эфире в виде картинок с закадровым текстом.
- В создании программы участвовали известные детские писатели, поэты и сценаристы, среди них были А.Курляндский, Э.Успенский, А.Усачев, Р.Сеф, П.Барто и другие.
- Знакомые всем куклы-персонажи появились в передаче в конце 1960-х годов и сразу же очень полюбились детям. Так, пес Филя – старожил, он появился в 1968 году, зайка Степашка – в 1970-м, поросенок Хрюша – в 1971-м, ворона Каркуша – в 1982 году.
- Озвучивали персонажей актеры театра С.Образцова и других московских театров.
- Среди популярных дикторов-ведущих программы были В.Ухин (дядя Володя), В.Леонтьева (тетя Валя), Т.Веденеева (тетя Таня), А.Вовк (тетя Лина), Т.Судец (тетя Таня), Ю.Григорьев (дядя Юра), С.Жильцова, Н.Кондратова.
- В 1982 году заставку к программе сделали в виде пластилинового мультфильма. Музыку к ней написал композитор Аркадий Островский, слова — поэтесса Зоя Петрова, а исполняли колыбельную Олег Анофриев, чуть позже — Валентина Толкунова.
- В 1990-е годы передачу вели разные артисты – Ю.Куклачев, А.Акопян и другие.
- У проекта есть официальный YouTube-канал «Спокойной ночи, малыши!».
Напомним, в 1968 году 17 апреля на экранах советских телевизоров впервые показали «В мире животных».
Фото: multiurok.ru