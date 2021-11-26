Этот день в истории: когда появилась передача «Спокойной ночи, малыши!»?

Кто придумал «Спокойной ночи, малыши!»?

Идея создания передачи принадлежит Валентине Федоровой (тогда – главному редактору редакции программ для детей и юношества ЦТ СССР). Её вдохновил мультсериал о приключениях песочного человечка, который она увидела в ГДР.

26 ноября 1963 года в московском телецентре на Шаболовке приступили к разработке концепции программы. С того дня начали появляться первые сценарии, эскизы кукол главных героев и декорации. При этом передача изначально задумывалась как сказка на ночь, а вот о ее названии споры шли долго. Среди вариантов были: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Конечный вариант придумали за день до первого эфира, который состоялся 1 сентября 1964 года.

Интересные факты о программе «Спокойно ночи, малыши!»

С самого начала не было технической возможности для записи передачи, поэтому каждый день она выходила только в прямом эфире в виде картинок с закадровым текстом.

В создании программы участвовали известные детские писатели, поэты и сценаристы, среди них были А.Курляндский, Э.Успенский, А.Усачев, Р.Сеф, П.Барто и другие.

Знакомые всем куклы-персонажи появились в передаче в конце 1960-х годов и сразу же очень полюбились детям. Так, пес Филя – старожил, он появился в 1968 году, зайка Степашка – в 1970-м, поросенок Хрюша – в 1971-м, ворона Каркуша – в 1982 году.

Озвучивали персонажей актеры театра С.Образцова и других московских театров.

Среди популярных дикторов-ведущих программы были В.Ухин (дядя Володя), В.Леонтьева (тетя Валя), Т.Веденеева (тетя Таня), А.Вовк (тетя Лина), Т.Судец (тетя Таня), Ю.Григорьев (дядя Юра), С.Жильцова, Н.Кондратова.

В 1982 году заставку к программе сделали в виде пластилинового мультфильма. Музыку к ней написал композитор Аркадий Островский, слова — поэтесса Зоя Петрова, а исполняли колыбельную Олег Анофриев, чуть позже — Валентина Толкунова.

В 1990-е годы передачу вели разные артисты – Ю.Куклачев, А.Акопян и другие.

У проекта есть официальный YouTube-канал «Спокойной ночи, малыши!».

Напомним, в 1968 году 17 апреля на экранах советских телевизоров впервые показали «В мире животных».

Фото: multiurok.ru