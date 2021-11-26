Какой православный праздник сегодня?

Кто такой Иоанн Златоуст?

Архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст стал одним из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

Иоанн родился в Антиохии примерно в 347 году, в семье военачальника. Он учился у лучших философов и риторов. Святитель Мелетий, епископ Антиохийский, полюбил Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил.

От чтеца до архиепископа

Карьера Иоанна началась с чтеца. В 386 году он стал пресвитером, что позволило ему раскрыть свои ораторские способности. Дважды в неделю он выступал с проповедью, потрясая сердца прихожан. За редкий дар боговдохновенного слова получил от паствы прозвище «Златоуст».

В 397 году, после кончины Константинопольского архиепископа Нектария, святой занял его место. Средства, предназначенные для архиепископа, Златоуст направил на содержание больниц и гостиниц для паломников. Также он составил чин литургии, ввёл антифонное пение за всенощным бдением, написал несколько молитв чина елеосвящения.

За что изгнали Иоанна Златоуста?

Иоанн обличал пороки людей, в том числе и высокопоставленных жителей Константинополя. Так он нажил себе много врагов, среди них оказалась и императрица Евдоксия. Епископ публично обвинял её в несправедливости и корыстолюбии. По ее инициативе в 403 году созвали Собор, на котором Златоуста под предлогом растраты собственности церкви лишили архиепископства и приговорили к изгнанию в Армению.

Где хранятся мощи Иоанна Златоуста?

К моменту изгнания святой уже тяжело болел. В результате плохого обращения и издевательств конвоя здоровье Иоанна ухудшилось. 14 сентября 407 года он скончался в Команах Понтийских. Позже его мощи перенесли в Константинополь.

На данный момент останки святителя находится в Ватикане, соборе Святого Георгия в Стамбуле, на Афоне в монастырях Филофей, Великой Лавре, Дохиар, в монастырях Метеоры, в церкви Святого Иоанна Златоуста в Венеции.