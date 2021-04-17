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Этот день в истории: премьера «В мире животных» и «Игры престолов»

Этот день в истории: премьера «В мире животных» и «Игры престолов»

Ровно 10 лет назад вышел американский сериал «Игра престолов». Его сняли в жанре фэнтези на основе цикла романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина.

Руководили съёмками Дэвид Бениофф и Дениел Уайсс. Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий.

Для сериала характерно отсутствие однозначно положительных персонажей, многие герои совершают спорные поступки и могут погибнуть на экране неожиданно для зрителя. В сериале есть фантастические существа — драконы и нежить.

Телесериал стал самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Он удостоен многих престижных наград, среди них восемь премий «Эмми» и один «Золотой глобус».

А в 1968 году 17 апреля на экранах советских телевизоров впервые показали «В мире животных». Передача стала очень популярной среди детей и взрослых.

Автором идеи был известный кинорежиссёр и публицист Александр Згуриди. В качестве научного консультанта и эксперта в программе участвовал известный орнитолог и зоогеограф А. Чельцов-Бебутов. Однажды он не смог прийти в студию и порекомендовал своего ученика. Так в «Мир животных» попал Николай Дроздов. Именно с его именем и ассоциируется передача.

Еще программа запомнилась своей музыкальной заставкой с журавлями, антилопами и обезьянами. Она сопровождалась мелодией «Жаворонок», которую сделал Поль Мориа.

Фото: mainstyles.ru

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