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Этот день в истории: когда открыли стрептомицин?

Этот день в истории: когда открыли стрептомицин?

В 1940 году группа ученых под руководством Зельмана Ваксмана вывела антибиотик актиномицин, а в 1943 году 19 октября — стрептотрицин. Но эти антибиотические вещества не привлекли к себе широкого внимания, так как были очень токсичны.

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Однако дальнейшие исследования этих веществ привели в 1943 году к открытию препарата стрептомицина. Это послужило толчком к поиску новых антибиотиков. Развитие этого направления лекарственных средств — безусловная заслуга работ Зельмана Ваксмана.

Когда начали использовать стрептомицин?

Стрептомицин стал в истории человечества вторым антибиотиком (после пенициллина). Главной его ценностью оказалась эффективность при лечении туберкулеза и проказы. Препарат начали применять с 1946 года.

За что Ваксман получил Нобелевскую премию?

В 1952 году Ваксмана наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».

Также читайте: Кто открыл пенициллин? 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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