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Как убедить пожилого человека вакцинироваться — совет от мэра Одессы

Как убедить пожилого человека вакцинироваться — совет от мэра Одессы

Геннадий Труханов, мэр Одессы, рассказал, как уговорил свою маму сделать прививку от ковид.

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Своим опытом городской голова поделился 18 октября 2021 года во время заседания городского оперативного штаба в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной четвертой волгой COVID-19.

Дело в том, что как в Одессе, так и во всей Украине многие люди не верят в эффективность вакцинации от коронавируса. Даже наоборот, считают, что прививка от ковид может принести вред их здоровью.

И это при том, что озвученной одесскими медиками статистике, в стационары с осложнениями попадают в основном непривитые люди. Так, в среднем из 100 больных 97 – невакцинированные. И даже если человек попал в больницу с коронавирусом, течение болезни у него будет намного легче, если перед этим он вакцинировался.

Как убедить сделать прививку от ковид — рецепт Геннадия Труханова

Потому муниципальные власти стараются охватить прививками как можно больший круг одесситов. А как успокоить их и убедить вакцинироваться, рассказал на собственном примере мер Одессы Геннадий Труханов.

Если кто-то волнуется, нужно под присмотром врачей, чтобы люди не волновались. Есть такие. Скажу откровенно, у меня и мать, тоже. Планируем, что она будет делать прививку, но у неё сахар и другое. Это нужно делать под присмотром медработника. Я понимаю, почему волнуются люди. Но это нужно делать. Я общался с мамой и говорил. Она согласна, но волнуется,

— поделился собственным опытом глава города.

Напомним, что с 18 октября 2021 Одесса и область в «красной зоне» карантинных ограничений. Но для привитых от коронавируса эти ограничения намного мягче.

Зато их нарушение грозит штрафами и административной ответственностью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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