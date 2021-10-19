Какой православный праздник сегодня?

Апостол Фома был одним из 12 учеников Иисуса Христа, о чём пишут евангелисты Матфей, Марк и Лука.

Где проповедовал апостол Фома?

Есть версия о том, что Фома проповедовал христианство в Индии. Об этом говорят потомки древних христиан Индии. Они и по сей день называют себя христианами апостола Фомы и считают его основоположником своей церкви.

Также есть легенда о том, что апостол пробыл несколько дней в Китае. Но там он не нашел единомышленников и ушел, оставив несколько своих учеников.

Что означает выражение «Фома неверующий»?

Согласно Евангелию от Иоанна, апостол Фома не смог поверить в Воскресение Христово, пока своими глазами не увидел Христа воскресшим. С этим эфизодом и связано появление известного фразеологизма «Фома неверующий». Так называют человека, которого сложно в чём-либо убедить.

Где находятся мощи святого апостола Фомы?

Есть предположение, что Фому казнили в индийском городе Мелиапора в 68 или 72 году. Там он и был похоронен. Позднее его мощи попали в Эдессу, затем на греческий остров Хиос, а позже в Италию. Сейчас его останки покоятся в Базилике Святого Фомы, которая расположена в итальянском городе Ортон.

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