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Этот день в истории: когда был последний концерт Джона Леннона?

Этот день в истории: когда был последний концерт Джона Леннона?

В 1974 году 28 ноября Джон Леннон последний раз выступил на публике. Концерт прошел в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене».

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В тот день основатель и участник распавшейся к тому времени группы The Beatles Джон Леннон исполнил три песни — одну из своего нового альбома Walls and Bridges и два «битловских» хита — Lucy in the sky with diamonds и I saw her standing there. Через шесть лет, 8 декабря 1980 года, певца застрелил Марк Чепмен.

Интересные факты о Джоне Ленноне

  • Когда Джон учился в художественном колледже, его преподаватели были уверены, что из него получится великолепный художник.
  • В одном из своих интервью журналу Playboy Леннон заявил: «Я привык быть жестоким со своей женщиной, даже на уровне физиологии — с любой женщиной. Я не мог выразить себя и бил. Я дрался с мужчинами и бил женщин. Поэтому я всегда выступал за мир, как видите. Самые жестокие люди в мире те, кто призывает к любви и миру».
  • Однажды Леннон жестоко избил друга Боба Вулера, когда тот намекал, что Леннон — гомосексуалист. Поводом для этого было его общение с менеджером The Beatles Брайаном Эпштейном, который был геем. Леннон бросил Вулера на землю и пинал его. После этого Боб попал в больницу.
  • Один из терминалов Ливерпульского аэропорта назван в честь Джона Леннона.
  • В 1967 году Леннон купил остров Dorinish, распложенный у берегов Ирландии. Он устроил там коммуну для хиппи. Через два года она сгорела. После смерти музыканта его жена Йоко Оно продала остров и пожертвовала деньги ирландскому детскому дому.
  • Марк Чепмен застрели Леннона под впечатлением от книги Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

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Фото: dailyrecord.co.uk

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Редакция ПРОФИЛЬ

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