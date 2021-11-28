Какой католический праздник сегодня?

Кто такая святая Екатерина Лабуре?

Екатерина родилась 2 мая 1806 года в многодетной крестьянской семье, проживавшей во французской коммуне Фен-ле-Мутье. После смерти матери помогала своему отцу по хозяйству. С детства девочка мечтала уйти в монастырь, но ей пришлось ехать на заработки в Париж.

Однако Екатерина все-таки стала монахиней. В 1830 году её приняли в монашескую конгрегацию «Дочери милосердия». Девушка сначала работала в курятнике и прачечной, а потом ухаживала за престарелыми людьми в приюте.

Чем прославилась святая Екатерина Лабуре?

В период эпидемии холеры Екатерине являлись святой Викентий и Дева Мария. В видениях они поручили монахине изготовить чудесный медальон, что она и сделала. Украшение стали распространять по Парижу. С тех пор католики его используют в духовных практиках.

Где находятся мощи святой Екатерины Лабуре?

В июле 1870 года из-за оккупации Парижа прусскими войсками Екатерина покинула приют, но через год вернулась. К тому времени ей уже было 65 лет. Она продолжила работать в должности настоятельницы. В 1874 году её отстранили по причине болезни. Святая умерла 31 декабря 1876 года, а в 1947 году её канонизировал папа Пий XII. Мощи Лабуре находятся в парижской часовне на ул. Бак, 140.

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