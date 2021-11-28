Новости Одессы и Одесской области

Какой католический праздник сегодня?

Какой католический праздник сегодня?

Сегодня, 28 ноября, католики вспоминают святую Екатерину Лабуре.

Кто такая святая Екатерина Лабуре?

Подписаться

Екатерина родилась 2 мая 1806 года в многодетной крестьянской семье, проживавшей во французской коммуне Фен-ле-Мутье. После смерти матери помогала своему отцу по хозяйству. С детства девочка мечтала уйти в монастырь, но ей пришлось ехать на заработки в Париж.

Однако Екатерина все-таки стала монахиней. В 1830 году её приняли в монашескую конгрегацию «Дочери милосердия». Девушка сначала работала в курятнике и прачечной, а потом ухаживала за престарелыми людьми в приюте.

Чем прославилась святая Екатерина Лабуре?

В период эпидемии холеры Екатерине являлись святой Викентий и Дева Мария. В видениях они поручили монахине изготовить чудесный медальон, что она и сделала. Украшение стали распространять по Парижу. С тех пор католики его используют в духовных практиках.

Где находятся мощи святой Екатерины Лабуре?

В июле 1870 года из-за оккупации Парижа прусскими войсками Екатерина покинула приют, но через год вернулась. К тому времени ей уже было 65 лет. Она продолжила работать в должности настоятельницы. В 1874 году её отстранили по причине болезни. Святая умерла 31 декабря 1876 года, а в 1947 году её канонизировал папа Пий XII. Мощи Лабуре находятся в парижской часовне на ул. Бак, 140.

Также читайте: Покровитель мира во всём мире: кто такой святой Мартин де Поррес?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить