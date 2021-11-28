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В Одессе прошли обыски под памятником Неизвестному матросу, где хотят строить высотку

В Одессе прошли обыски под памятником Неизвестному матросу, где хотят строить высотку

В Одессе силовики провели следственные действия, а именно обыск на территории бывшего судоремонтного завода №2, расположенного под памятником Неизвестному матросу. На этом месте застройщик “Пространство” собирается возвести жилкомплекс.

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Об этом сообщил источник в прокуратуре.

По словам источника, правоохранители наведались туда в связи с выявленными махинациями: при оформлении земельного участка, который находится в аренде у компании “Ланжерон-плаза”, в его состав включили железнодорожные пути.

Как сообщалось ранее, группа компаний “Пространство” – один из самых крупных одесских застройщиков планирует построить высотный жилой дом на территории судоремонтного завода, под памятником Неизвестному матросу. Тем самым будет испорчен вид на море со смотровой площадки на Аллее славы.

Сейчас “Пространство” ведет переговоры с “Ланжерон-плаза”.

При этом Вице-мэр Михаил Кучук заявил, что городские власти знают о намерениях построить ЖК под памятником Неизвестному матросу и не допустят этого.

Стоит отметить, что “Пространство” уже порядком “наследило” в Одессе, в частности, на бульваре Жванецкого, где возводимая высотка закрыла вид на море со смотровой площадки, практически убив всю суть этого места.

Да и дом-обманка на Аркадийской аллее – тоже дело рук “Пространства”.

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Источник и фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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