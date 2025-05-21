Концерты в Ботсаду родились во время войны

Хотите услышать, как природа оживает в музыке и переносится в волшебный мир Венского леса, исполненный жизни, феерий и мелодий? Тогда вам следует побывать в Ботаническом саду, где 24 мая в 16:00 откроет новый сезон Live at Botanic от KGroup Music art promo.

На концерте-открытии нового сезона для вас играют лауреатки многочисленных международных и всеукраинских конкурсов – волшебные скрипачки Наталья Мазепа, Екатерина Алексеенко и композитор, преподаватель ОДМЛ им. проф. П.С. Столярского Мария Ковалева (фортепиано).

Среди растений для вас зазвучат шедевры австрийской музыки: произведения Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Й. Штрауса, Й. Брамса, Ф. Шуберта, Ф. Крайслера и другие приятные музыкальные сюрпризы.

Как концерты в Ботсаду помогают растениям

Напомним, что прошлым летом этот музыкальный проект присоединился к благотворительному сбору на восстановление теплиц, пострадавших во время ракетной атаки рф: 25 марта 2024 г. сотни оконных стекол в старинных оранжереях, где росли экзотические растения, выбило взрывной волной, ракета повредила административные здания учреждения.

Благодаря неравнодушию организаторов проекта, волонтерам и одесситам, которые приходили на концерты прошлым летом, было собрано 42230 грн на восстановление теплиц.

Большая помощь и мощная информационная поддержка была от партнеров мероприятия – «Одесской Жизни»: многотысячная аудитория издания благодаря многочисленным публикациям узнала о благотворительном событии и присоединилась к нему.

Во время опен-эйр-концертов на импровизационной сцене выступили десятки одесских музыкантов, игравших для людей и растений известные классические произведения. Кроме того, проект поощрил более полусотни посетителей стать волонтерами ботсада в обмен на гостевые визиты на концерты. К благотворительной миссии и экотерапии на природе с живой музыкой присоединилось несколько сотен многодетных семей и гостей ВПО.

Кстати, много рук в ботаническом саду не бывает: здесь и сейчас нужна помощь. Тому, кто хочет не только расслабиться, но и поработать на земле – приглашают сюда потрудиться в удовольствие в обмен на билеты.

Программа концертов в Одесском ботсаду

Итак, LIVE AT BOTANIC-2025 приглашает в Ботанический сад (Французский бул., 48/50) на открытие сезона концертов для людей и для растений под открытым небом!

Программа:

24 мая в 16:00, суббота – Сказки Венского леса (Фортепиано и скрипичные дуэты – Мария Ковалева, Наталья Мазепа, Екатерина Алексеенко);

7 июня в 16:00, суббота – Розовый концерт (Елена Ергиева и струнный ансамбль «Юные виртуозы Одессы»);

21 июня в 16:00, суббота – Шопен. Лавандовый концерт (Сольная программа Анны Антроповой, фортепиано).

Вход: по регистрации или через волонтерство для БотСада

Регистрация по ссылке

Собранные средства пойдут на поддержку Ботанического сада, завершение реставрации теплиц после обстрелов и организацию самого события

Возьмите с собой плед, каремат, друзей и хорошее настроение – и позвольте себе вечер вдохновения среди цветов, деревьев и музыки.