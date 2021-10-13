Этот день в истории: как произошло крушение советского авиалайнера Ил-62?

Вечером 13 октября 1972 года в Московской области произошла крупнейшая на то время авиакатастрофа. Авиалайнер Ил-62 врезался в землю в 11,9 километрах от аэропорта Москвы.

Самолёт «Аэрофлота» Ил-62 выполнял международный рейс по маршруту Париж—Ленинград—Москва. При заходе на посадку он врезался правой консолью крыла в поле рядом с Нерским озером, что в 15 километрах к северу от аэропорта Шереметьево. В результате крушения погибли все 174 человека, находящиеся на борту.

Что показало расследование?

Комиссия по расследованию катастрофы выяснила, что все системы самолёта до его столкновения с землёй работали нормально. До высоты 740—600 метров экипаж действовал по стандартной схеме, также были в норме параметры полёта. Однако потом связь с пилотами пропала. Экипаж не смог предотвратить столкновения с землёй. Что в этот момент происходило на борту, выяснить не удалось, так как речевой самописец переговоры пилотов не записал.

Какие причины авиакатастрофы?

Точные причины трагедии так и не были установлены. По одной из версий, произошло нарушение работоспособности и нормального психофизиологического состояния пилотов в результате возможного воздушного разряда статического электричества или других явлений. По другой — частичный отказ в системе управления самолётом.

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