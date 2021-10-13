Что сегодня отмечают православные?

Святой Григорий жил в ІІІ веке и был первым Католикосом всех армян. Согласно житию, его отец убил армянского царя Хосрова и за это сам поплатился жизнью. Также были уничтожены все члены его семьи, кроме младшего сына. Его вырастила кормилица-христианка в Кесарии Каппадокийской. При крещении он получил имя Григорий.

Как в Армению пришло христианство?

Григорий поступил на службу к сыну Хосрова, Тиридату, чтобы загладить вину отца. Когда тот вернул себе армянский трон, он бросил Григория в темницу за исповедание христианства. В заточении он провел 13 лет. К этому времени Тиридат впал в безумие, но святой исцелил его. После этого чуда царь крестился и провозгласил христианство государственной религией в Армении. Так, Армения стала самой первой страной, в которой учение Христа приняли на законном уровне.

В 302 году Григорий стал епископом в Кесарии, в 325 году он передал кафедру сыну Аристакеса. Через год он умер в уединении. Его похоронили в Эчмиадзине.

Где находятся мощи святого Григория Просветителя?

Почти тысячу лет на могилу святого Григория в Эчмиадзине приходили верующие поклониться. Потом его мощи хранились в армянской церкви в Неаполе, а в 2000 году их переместили в Ереванский кафедральный собор Святого Григория Просветителя, где они находятся и сейчас.