Этот день в истории: катастрофа «Боинга» в Донецкой области

Семь лет назад, 2014 года 17 июля, в районе села Грабово Донецкой области потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

Семь лет назад, 2014 года 17 июля, в районе села Грабово Донецкой области потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На его борту находились 15 членов экипажа и 283 пассажира, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Все погибли.

Расследование катастрофы проводила Объединённая следственная группа (JIT), куда вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Специалисты пришли к выводу, что лайнер был сбит с помощью российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Он принадлежал российской 53-й бригаде ПВО, дислоцированной под Курском. Оттуда систему доставили на оккупированную территорию Донецкой области.

В прошлом году в марте в Нидерландах начался судебный процесс по этому делу. В трагедии обвиняют четверых человек: отставного полковника ФСБ (руководитель российских военизированных отрядов в Славянске и в Донецке в 2014 году) Игоря Гиркина, полковника военной разведки России Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), подполковника запаса ВДВ армии России Олега Пулатова, а также командира разведывательного подразделения ГРУ так называемой ДНР Леонида Харченко.

Отметим, дело рассматривается заочно, так как ни один из названных не является в суд. Пулатова представляют адвокаты: двое из Нидерландов и один из России.

Фото: naked-science.ru