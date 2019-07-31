Экология Черного моря: содержание опасных химических соединений превышает норму

Концентрация в Черном море химических соединений, угрожающих жизни морской фауны и человека, превышает допустимые нормы токсичности.

Об этом говорится в результатах экологического мониторинга Черного моря, который проводился в рамках проекта EMBLAS.

Среди таких химических соединений – бензо(а)пирен, некоторые пестициды, инсектициды, а также ртуть и антипирены в рыбе.

Согласно данным мониторинга, в Черном море выявлено 124 химических соединения. В частности, это стойкие органические вещества-загрязнители, металлы, пестициды, биоциды, лекарственные средства, антипирены и бытовые химические средства.

Концентрацию этих веществ в морской вод раньше не изучали, поэтому теперь будет предложено включить их в регулярные исследования.

В то же время хорошей новостью стало обнаружение ДНК европейского осетра и белуги, которые под угрозой исчезновения, во многих пробах по всему Черному морю.

Проект EMBLAS организован при сотрудничестве Европейского Союза, Программы развития ООН и Министерства экологии Украины. Исследования проводились в прибрежных водах Грузии, Украины и России, а также в открытом море в течение 2017-2019 годов.

Напомним, 83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик. Его вдвое больше, чем в Средиземном море.