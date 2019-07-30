Черное море возрождается: замечены осетр и белуга

К такому выводу пришла группа ученых, которые в рамках международного проекта EMBLAS II по экологическому мониторингу Черного моря наблюдали за его состоянием в течение пяти лет. За это время изучалось его биологическое разнообразие: морские обитатели, флора, и даже была проведена серия экологических ДНК-тестов.

“Именно благодаря ДНК-тестам можно определить биологическую активность, которая происходит в море. Это “отпечатки пальцев” всех его обитателей – можно понять, какие водоросли влияют на цветение моря, какие виды животных хорошо размножаются, а какие – нет, и кто вообще находится в воде”, – объясняет сотрудник Украинского научно-исследовательского центра экологии моря Мария Павловская.

Благодаря этому анализу было установлено, что в море опять появился осетр европейский, белуга. Были найдены следы экзотической рыбы-хирурга и зеленоглазки. Но понять, случайные ли это гости, которые приплыли к нам вместе с балластными водами из других морей, или действительно они прижились в наших водах, предстоит в ходе будущих экспедиций и мониторингов.

Об увеличивающемся биологическом разнообразии говорит и директор института морской биологии Национальной академии наук Украины Борис Александров. Так, двадцать лет назад в Черном море ежегодно регистрировалось порядка 25 видов организмов, в 2013 – 365, из них 12 новых видов. Такой скачок произошел благодаря современному оборудованию, которое появилось в арсенале учёных. Благодаря электронным микроскопам можно разглядеть те микроорганизмы, которые раньше были не видны. Среди экзотических можно назвать рыбу-луну, вес которой достигает тонны, рыбу фугу, которая была зафиксирована у берегов Турции.

А вот всеобщих морских любимцев – дельфинов, в нашем море не так уж и много, отмечает в своем докладе сотрудник Украинского научно исследовательского центра экологии моря Павел Гольдин. В Черном море обитает три вида этих млекопитающих – белобочка, морская свинья и афалина. У ученых вызывает беспокойство снижение популяции афалин и морской свиньи.

С помощью аэромониторинга акватории пяти причерноморских стран (Украины, Болгарии, Турции, Румынии, Грузии) было выяснено, что наибольшее количество дельфинов обитает в юго-западной части моря – у берегов Болгарии и Турции. А вот у украинских берегов за время исследования было зафиксировано 60 встреч с этими животными. Основная угроза дельфинам исходит от человека и его хозяйственной деятельности: шумовое загрязнение, браконьерство, химическое загрязнение и нелегальный вылов для дельфинариев.

29 июля из Одесского порта проводить дальнейший экологический мониторинг Черного моря отправилась уже третья экспедиция. 20 ученых из разных стран мира будут продолжать начатую работу, составлять общую базу данных, чтобы правительства этих стран принимали необходимые меры по сохранению Черного общего моря.

Фото: сайт проекта EMBLAS