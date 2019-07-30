Экологи бьют тревогу: Черное море загрязнено пластиком

83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик. Его вдвое больше, чем в Средиземном море.

Об этом говорится в результатах экологического мониторинга Черного моря, который проводился в рамках проекта EMBLAS.

В частности, Черное море загрязнено пластиковыми бутылками, обертками от сладостей и пакетами. В отложениях как на шельфе, так и на глубине более 2 тыс. м был найден микропластик.

Крупные реки (в Украине исследования проводились на Дунае и Днестре) несут в море от 6 до 50 единиц мусора в час.

Отметим, что количество мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря (90,5 к 50 единицам мусора / км кв.).

В то же время были выявлены признаки восстановления экосистем Черного моря, о чем ранее писала «Одесская жизнь».

Проект EMBLAS организован при сотрудничестве Европейского Союза, Программы развития ООН и Министерства экологии Украины. Исследования проводились в прибрежных водах Грузии, Украины и России, а также в открытом море.

Фото: DAVID JONES