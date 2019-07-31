Отключение света в Одессе 31 июля: какие улицы останутся без электричества

Для проведения ремонтных работ сегодня запланированы отключения электроэнергии в разных районах Одессы.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в «Одессаоблэнерго».

Отключения электроэнергии могут коснуться домов по следующим адресам:

1-й Керченский переулок

4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А

С 23:00 по 01:00

1-й Тепличный переулок

3, 5, 3б

С 10:00 по 16:00

1-я Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 16, 24, 14А, 19, 31, 29, 27, 17, 22, 35, 20, 18, 25, 26, 39, 28, 23, 37, 33

С 23:00 по 01:00

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

12

С 23:00 по 01:00

3-й Керченский переулок

3, 4, 6

С 23:00 по 01:00

3-я Садовая улица

8, 18А, 23, 15а, 31, 43, 8а2, 19, 6, 9, 9А, 21, 8а1, 33, 39, 3, 25, 2, 17, 29, 1, 4а, 37, 15, 13, 45, 8а, 7, 11а, 49, 27, 35, 4, 11, 5, 47, 2а, 12, 14, 16, 22, 18, 10, 20, 41

С 23:00 по 01:00

4-я Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4А, 18, 4Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38

С 23:00 по 01:00

6-я Садовая улица

69а

С 23:00 по 01:00

9-а Линия Дачи Ковалевского

12

С 09:00 по 20:00

Абрикосовая улица

3, 39А, 39, 17, 35а, 191, 41А, 17А, 23, 37, 7, 13, 9/9А, 21, 9, 33, 25, 9/11б, 5, 11, 29, 26, 41, 1, 15, 13/А, 43, 31, 1А, 27, 19, 9/36, 22

С 10:00 по 16:00

Александровский проспект

3, 4, 5, 6, 11, 27, 33, 35, 37, 39, 41

С 08:00 по 17:00

Артезианская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

С 09:00 по 17:00

Базарная улица

47, 49, 57, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 92, 94, 51/53, 96, 98, 100, 102, 110, 114, 116, 118

С 08:00 по 17:00

Балковская улица

35, 35/1

С 09:00 по 17:00

Большая Арнаутская улица

30, 42, 50, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 38/40, 42а, 85, 86А, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111

С 08:00 по 17:00

Большая Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50а, 12а, 17а, 38А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52

С 23:00 по 01:00

Бунина улица

1, 3, 4, 8

С 08:00 по 17:00

Генерала Петрова улица

19, 21, 23/1, 17/2, 17

С 09:00 по 17:00

Дача Ковалевского улица

103/3, 3, 5, 132А, 103/16, 103/4, 6 лінія, 103/15, 103/6, 12 Лінія, 142/43, 8 Лінія, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 2/130, 7 лінія, 9 Лінія, 144/2, 144/5, 103/12, 144/8, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 10 Лінія, 111/Р, 111/П, 144Д, 103/18, 111-Ф, 144/10, 5 лінія, 111/О, 11 Лінія, 103/18А, 103/17, 142/5, 111/К, 111-Л, 103/13а13, 111-Н, 144Ж, 107/109, 6/196, 111-У, 7 Лінія, 144в, 111/ Г/Д, 144а, 111/М, 111/С, 103/13, 132/А, 6, 103/14, 142 лінія12, 103/7, 9, 8 лінія, 231, 128, 227, 18, 139, 141, 137, 130, 124, 143, 111, 224, 147, 135, 211, 179, 162, 103, 134, 223, 102, 175, 178, 161, 163, 148, 270, 7, 145, 191, 186, 182, 193, 144, 142217, 142, 132, 119, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 107, 105, 250

С 09:00 по 20:00

Дворянская улица

15, 13/15, 13, 15А, 15б, 15 А

С 08:00 по 17:00

Деволановский спуск

2, 17, 2а, 4а, 4

С 08:00 по 17:00

Дегтярная улица

27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

С 08:00 по 17:00

Державина улица

3, 11, 2а, 2, 13, 15, 17, 164

С 23:00 по 01:00

Днепровская улица

49, 52

С 23:00 по 01:00

Донецкая улица

35а, 1_1, 34, 23, 8, 15а, 37, 28, 17, 33, 25, 24, 27, 14, 19, 31, 22А, 20, 32, 27А, 26А, 15, 29, 13А, 10, 5, 12, 5А, 11, 35, 22, 9а, 28А, 9, 21, 6, 18, 30, 26, 38, 7, 36, 10А, 8Б, 11А, 19А, 13, 16

С 23:00 по 01:00

Дружный переулок

7А, 18А, 4, 14, 10, 20, 8, 3, 2, 6, 18, 12, 9/2, 7б, 11а, 7, 12А, 16, 1, 16А, 11, 5, 18Б

С 10:00 по 16:00

Дубовая Роща улица

3/2, 3/3, 3/1

С 10:00 по 16:00

Екатерининская улица

29, 36, 39, 45, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 48а, 84/86, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 3436, 34/36

С 08:00 по 17:00

Жуковского улица

2, 4, 5, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 39

С 08:00 по 17:00

Заславского улица

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/12, 15, 17, 21, 23, 6/8

С 08:00 по 17:00

Канатная улица

28, 29, 34, 36, 37, 38, 41, 74, 26А

С 08:00 по 17:00

Капитана Кузнецова улица

3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14

С 23:00 по 01:00

Карантинная улица

2, 17

С 08:00 по 17:00

Керченская улица

29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62Б, 48, 62а, 36А, 37а, 39А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

С 23:00 по 01:00

Кишинёвская улица

2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 4А, 18, 20, 24

С 23:00 по 01:00

Коблевская улица

38б, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 38а, 41а, 44, 45, 46

С 08:00 по 17:00

Космонавтов улица

48, 38А, 38, 40, 44

С 09:00 по 17:00

Красный переулок

8, 8/10, 4, 6, 810

С 08:00 по 17:00

Кузнечная улица

4, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 28а, 51, 45/47, 52, 55, 59

С 08:00 по 17:00

Леонида Утёсова улица

14/59, 3, 14/64, 4, 14/1, 14/21, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14

С 08:00 по 17:00

Лермонтовский переулок

11

С 08:00 по 17:00

Ломоносова улица

11а, 10, 11, 12, 20

С 23:00 по 01:00

Льва Симиренко улица

1, 2, 4, 5, 16а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

С 23:00 по 01:00

Льва Толстого улица

4, 6, 7, 10, 12, 13, 14Г, 14, 17, 19, 22

С 08:00 по 17:00

Лютеранский переулок

3, 5, 7

С 08:00 по 17:00

Макаренко улица

22, 26/225, 26

С 10:00 по 16:00

Малая Арнаутская улица

58, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 86, 87, 79/81, 89/91, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113

С 08:00 по 17:00

Малая Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А, 11, 2А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

С 23:00 по 01:00

Маразлиевская улица

44, 46, 48

С 08:00 по 17:00

Матросский спуск

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

С 09:00 по 17:00

Молодогвардейская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

С 23:00 по 01:00

Мукачевский переулок

6/8, 6ч/д, 6, 8, 6Г, 6/7, 6/5, 4в, 6/1

С 08:00 по 17:00

Нежинская улица

46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 79

С 08:00 по 17:00

Николаевская дорога

51А, 263А, 168в, 168г, 168, 259, 51, 263, 261_1, 261, 257б, 257

С 23:00 по 01:00

Новосельского улица

73, 75, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110

С 08:00 по 17:00

Ореховая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 1А, 50А, 7А, 32А, 24а, 62А, 23, 34А, 48А, 36А, 9А, 64А, 15А, 2Б, 2А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

С 10:00 по 16:00

Ореховая улица

177, 196, 252

С 09:00 по 20:00

Ореховая улица

3, 11, 12, 42, 44, 60

С 10:00 по 16:00

Пантелеймоновская улица

76

С 08:00 по 17:00

переулок Академика Векслера

1

С 23:00 по 01:00

переулок Амундсена

1, 3, 5, 6

С 09:00 по 20:00

переулок Державина

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

С 23:00 по 01:00

переулок Ковалевского

9

С 09:00 по 20:00

переулок Нечипуренко

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

С 08:00 по 17:00

переулок Ониловой

3, 26/28, 9, 6, 12, 14, 4, 13, 15, 15а, 17, 2628, 8/10

С 08:00 по 17:00

Пишоновская улица

1, 6

С 09:00 по 20:00

площадь Веры Холодной

1, 3

С 08:00 по 17:00

Покровский переулок

3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16

С 08:00 по 17:00

Преображенская улица

35, 37, 41, 43, 49, 50, 52, 53, 56, 59/61, 35А, 57, 49/51, 74/78, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 80, 82

С 08:00 по 17:00

Просвещения улица

150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/33165, 1/24, 1/11, 1/7, 113203, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 273, 1/3

С 09:00 по 20:00

Радио улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

С 09:00 по 17:00

Ришельевская улица

26, 66, 68

С 08:00 по 17:00

Ростовская улица

20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А

С 23:00 по 01:00

Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39А, 1А, 19а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

С 23:00 по 01:00

Садовая улица

16

С 08:00 по 17:00

Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 59А, 57А, 65А, 47А, 51А, 15, 47б, 12/1, 45А, 49А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71

С 23:00 по 01:00

Скидановская улица

6, 17, 23

С 09:00 по 17:00

Скидановский спуск

7, 7А

С 09:00 по 17:00

Соборная площадь

1, 10, 12, 14

С 08:00 по 17:00

Спиридоновская улица

6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 50, 53, 55, 57

С 08:00 по 17:00

спуск Ковалевского

1А, 1, 8, 10, 1В

С 09:00 по 17:00

Спутников улица

1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

С 09:00 по 17:00

Старобазарний сквер

3

С 08:00 по 17:00

Старорезничная улица

16/18

С 08:00 по 17:00

Строительная улица

1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

С 09:00 по 17:00

Строительный переулок

4

С 09:00 по 17:00

Тимирязева улица

6а, 2, 3, 4, 5, 12б, 6, 49а, 1В, 14Б, 3а, 8а, 4а, 12а, 1Б, 7а, 13б, 11А, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 49, 62, 73, 75

С 10:00 по 16:00

Тираспольская улица

1, 3, 4, 6, 12

С 08:00 по 17:00

Троицкая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49/51, 35, 43а, 43б, 36, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 54, 56, 58, 60

С 08:00 по 17:00

Успенская улица

28, 32, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 72, 81, 87, 89, 97, 127/3, 83/85, 99, 56/1, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 127, 129, 561

С 08:00 по 17:00

Успенский переулок

4, 9, 14, 33, 3/5, 23

С 08:00 по 17:00

Южная дорога

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2А, 14, 18а, 44А, 49А, 32А, 22А, 16А, 32б, 57А, 8А, 41А, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 73

С 23:00 по 01:00

Фото: PxHere