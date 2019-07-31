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Новости Одессы и Одесской области

У шести районах Одеської області питна вода не відповідає санітарним вимогам

У шести районах Одеської області питна вода не відповідає санітарним вимогам

У області було взято 100 проб питної води на санітарно-мікробіологічну відповідність та 55 проб на санітарно-хімічні показники.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

«За санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають нормам девять проб: село Кирнички (Ізмаїльський район), місто Ананьїв (Ананьївський район), місто Подільск (Подільский район), місто Балта (Балтський район), селище Сарата, село Зоря и село Долинка (Саратський район). А за санітарно-хімічним показникам не відповідають сім проб: село Кирнички (Ізмаїльський район), село Долинка і село Михайлівка (Саратський район), село Павлівка (Арцизький район)», – йдеться у повідомленні.

Фото: nashkiev.ua

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