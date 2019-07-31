У шести районах Одеської області питна вода не відповідає санітарним вимогам

У області було взято 100 проб питної води на санітарно-мікробіологічну відповідність та 55 проб на санітарно-хімічні показники.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України. «За санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають нормам девять проб: село Кирнички (Ізмаїльський район), місто Ананьїв (Ананьївський район), місто Подільск (Подільский район), місто Балта (Балтський район), селище Сарата, село Зоря и село Долинка (Саратський район). А за санітарно-хімічним показникам не відповідають сім проб: село Кирнички (Ізмаїльський район), село Долинка і село Михайлівка (Саратський район), село Павлівка (Арцизький район)», – йдеться у повідомленні. Фото: nashkiev.ua *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.