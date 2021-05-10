Новости Одессы и Одесской области

Из ваты, кукурузы и теста: одесситам показывают народных кукол (фото) 

Из ваты, кукурузы и теста: одесситам показывают народных кукол (фото) 

Куклы – это вам не игрушки. Народная кукла – неотъемлемая часть культуры любого народа. Вот только жаль, это сторона изучена пока еще мало. А этнограф Инна Шипилова много лет изучает кукольную культуру Одесской области. В конце 2020 вышла ее книга в которой она открывает и исследует разнообразный мир народных кукол.

С частичкой этого богатства теперь могут познакомиться и одесситы. В центре болгарской культуры открылась выставка, в которой представлено более 50 кукол из разных районов одесской области и мастериц из Харьковской, Киевской, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской и других областей. Примечательно, что жительницы этих областей делали куклы, представленные в книге Инны. Им рассказывали о техниках, принятых в гагаузских, молдавских, болгарских, немецких селах, об истории этих поселений.

Каждую куклу можно долго рассматривать и сравнивать. Помимо тряпичных, тут есть экспонаты созданные из тыквы, кукурузы, теста и дерева. На каждом столе я- сопроводительные материалы и QR коды, которые при наведении смартфона переведут вас на сайты с дополнительной информацией. Практически о каждом экспонате Инна может долго и интересно рассказывать. Например, о нескольких необычных куклах из дерева. Им около 80 лет. Их во время оккупации сделал одесский подросток. Однажды он нашёл где то на море немецкие открытки. Увидев их он решил сделать из них кукол – перерисовал на фанерку, вырезал и раскрасил фигурки. Получилось красиво. Мать вынесла их на базар на продажу. Дело пошло. Благодаря этому семья выживала.

Выставка проходит в центре Болгарской культуры и продлится до 19 мая, а по выходным, этнограф Инна Шипилова будет проводить кураторские экскурсии. Вход свободный.

Фото: Юлия Сущенко

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить