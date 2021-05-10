Из ваты, кукурузы и теста: одесситам показывают народных кукол (фото) 

Куклы – это вам не игрушки. Народная кукла – неотъемлемая часть культуры любого народа. Вот только жаль, это сторона изучена пока еще мало. А этнограф Инна Шипилова много лет изучает кукольную культуру Одесской области. В конце 2020 вышла ее книга в которой она открывает и исследует разнообразный мир народных кукол.

С частичкой этого богатства теперь могут познакомиться и одесситы. В центре болгарской культуры открылась выставка, в которой представлено более 50 кукол из разных районов одесской области и мастериц из Харьковской, Киевской, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской и других областей. Примечательно, что жительницы этих областей делали куклы, представленные в книге Инны. Им рассказывали о техниках, принятых в гагаузских, молдавских, болгарских, немецких селах, об истории этих поселений.

Каждую куклу можно долго рассматривать и сравнивать. Помимо тряпичных, тут есть экспонаты созданные из тыквы, кукурузы, теста и дерева. На каждом столе я- сопроводительные материалы и QR коды, которые при наведении смартфона переведут вас на сайты с дополнительной информацией. Практически о каждом экспонате Инна может долго и интересно рассказывать. Например, о нескольких необычных куклах из дерева. Им около 80 лет. Их во время оккупации сделал одесский подросток. Однажды он нашёл где то на море немецкие открытки. Увидев их он решил сделать из них кукол – перерисовал на фанерку, вырезал и раскрасил фигурки. Получилось красиво. Мать вынесла их на базар на продажу. Дело пошло. Благодаря этому семья выживала.

Выставка проходит в центре Болгарской культуры и продлится до 19 мая, а по выходным, этнограф Инна Шипилова будет проводить кураторские экскурсии. Вход свободный.

Фото: Юлия Сущенко