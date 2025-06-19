Ключевые моменты:

В Одессе на Биржевой площади начата установка выставки «Алея Незламних міст».

Экспозиция состоит из 15 колонн, символизирующих города, пострадавшие от российской агрессии, с обломками ракет и снарядов.

Символизм экспозиции и организаторы

Экспозиция «Алея Незламних міст» состоит из 15 колонн, установленных на пьедесталах. Каждая колонна символизирует один из городов Украины, который одним из первых ощутил на себе последствия широкомасштабного нападения врага. На колоннах закреплены обломки ракет и снарядов, найденные во время восстановительных работ. Также на каждой колонне размещены таблички с насечками, символизирующие количество попаданий вражеских ракет по конкретному городу.

Особенностью выставки являются зеркальные таблички, заглянув в которые, посетители могут увидеть отражение своего лица с символическими шрамами от ракет. Этот элемент призван усилить эмоциональное восприятие и напомнить о личном измерении трагедии войны.

Выставка «Алея Незламних міст» была создана общественной организацией «Добробат — добровольческий строительный батальон». Проект реализован при содействии Дипломатической академии Украины и при поддержке Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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