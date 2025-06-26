Ключевые моменты:

После начала полномасштабной войны отношение одесситов к николаевцам сильно изменилось;

И когда в Одессу привезли выставку-инсталляцию «Аллея несгибаемых городов» именно одесситы заметили, что среди символических колонн с названиями несломленных российскими атаками украинских городов нет Николаева;

Организаторы отреагировали. Колонна Николаева должна появиться в ближайшее время.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook одесская журналистка и блогер Зоя Казанжи.

По ее словам, после начала полномасштабной войны одесситы убеждены: именно Николаев и города Николаевской области замедлили продвижение российских террористов, когда время сработало на нас, и это очень сильно изменило отношение одесситов к николаевцам.

«Да, война все изменила. И потом, когда Николаев страдал от нехватки питьевой воды (долго!), одесситы собирали средства, покупали и возили воду, вывозили тех, кто хотел уехать – помогали всячески. И тогда же откорректировали известную фразу о матери и отце – Одесса – мать, а Николаев – отец! И еще чуть позже появилась шутка: знаете, почему одесские автономера начинаются на ВН? Потому что мы – Возле Николаева.

И вот в Одессу привезли выставку-инсталляцию, которая называется «Алея Незламних міст». На Биржевой площади, прямо перед городским советом, установили 15 колонн – по аналогии с 15-ю городами Украины, первыми испытавшими ужас российских ракетных атак… И вдруг оказалось, что среди колонн с названиями городов нет Николаева. До этого выставка прошла в Киеве, Харькове и Запорожье. И никто не заметил отсутствие Николаева! А в Одессе заметили», – написала Зоя Казанжи.

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При этом она отмечает, что никакого «намерения» у авторов инсталляции, конечно же, не было: они обратились с запросом в официальную государственную структуру с тем, чтобы получить статистику по количеству ракетных ударов по украинским городам в 2022 году. А получив данные, воплотили замысел, ориентируясь именно на эту статистику.

«Но здесь нет вины Одессы. Анна Позднякова (заммэра Одессы, при содействии которой и была открыта эта выставка, – Ред.), когда мы говорили об этом, сказала: я готова сама все оплатить, потому что я понимаю, как больно николаевцам! Организаторы отреагировали. Колонна Николаева будет в ближайшее время», – добавила блогер.

Напомним, инсталляцию «Алея Незламних міст» создал ужгородский скульптор Ян-Павел Роман, чтобы почтить память жертв войны. А реализовал проект добровольческий строительный батальон «Добробат», который помогает разбирать по всей стране завалы после обстрелов.

Каждая колонна – это символ отдельного города. И каждую колонну с названием города дополняют осколки снарядов, найденные во время восстановительных работ добробатовцами.

И еще на каждой табличке имеются насечки – они символизируют количество попаданий российских ракет по конкретному городу в 2022 году.

«Кто в Одессе, зайдите на Биржевую площадь, это в центре города. Посмотрите. Постойте. Подумайте. Вспомните. Почтите. Поблагодарите. И, когда будете у колонн, склонитесь и загляните в зеркальную табличку – вы увидите отражение своего лица с символическими шрамами от ракет. Это те шрамы, которые теперь навечно в наших сердцах», – призывает Зоя Казанжи.

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Фото Марии Котовой