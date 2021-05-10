В Украине может появиться свой космодром

В Украине 12 апреля отмечают День работников ракетно-космической отрасли и Международный день авиации и космонавтики. И тут, как в истории с гоголевским Вием, из всех углов вмиг полезли упрямые факты, которые исподтишка подталкивают в бок и подзуживают: «Господа, а не кажется ли вам, что 12 апреля надо считать Днём одесской космонавтики?». Давайте разбираться.

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