В Украине может появиться свой космодром

Украина планирует вступить в Европейское космическое агентство и создать спутниковую группировку семи украинских спутников. При этом запускать их хотят с площадки частной американской компании SpaceX.
Об этом в эфире телеканала “Первый деловой” рассказал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
Кроме того, в течение пяти лет в Украине планируют создать свой космодром.
Что касается спутников, то в октябре 2022 года завершат строительство спутника Сич-2-30. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX в декабре 2022 года.
Вся космическая программа оценивается в 15 млрд гривен.
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