Хроники коронавируса: закрытые рынки и пункты пропуска

По состоянию на вечер 15 апреля в Украине подтверждено 3 764 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 108 летальных, а выздоровевших – 143. В Одесской области подтвердили 70 случаев заражения.
- В Одесской области на карантин закрыли рынок. Там постановили приостановить работу базара на период карантина. Детали по ссылке…
- В Одесском регионе добавилось карантинных пунктов пропуска. Шесть карантинных блокпостов появилось в Балтском районе. Их решили установить по решению тамошней комиссии по вопросам техногенной безопасности. Детали по ссылке…
- В связи с поправками к постановлению от МОЗ 14 апреля в Украине начнут закрывать рынки.
Несмотря на то, что 31 марта им разрешили работать, главный санврач Виктор Ляшко настоял на том, чтобы пересмотреть это решение. Детали по ссылке…
- Городская власть созвала глав различных конфессий для согласования действий по препятствию распространению коронавируса в Одессе. Основной темой был праздник Пасхи, так как службы в храмах собирают толпы людей, что недопустимо в нынешней ситуации. Детали по ссылке…
- В Одесской области первая группа людей завершила обсервацию. Сейчас на обязательной обсервации в Одесской области находятся более сотни человек. Все они обеспечены медицинским уходом и охраной. Детали по ссылке…
- На каждый район Одесский городской совет распределяет определенное количество пайков. К благотворительной инициативе подключились также волонтеры, меценаты и неравнодушные горожане. Детали по ссылке…
- С сегодняшнего дня закрываются еще 10 пунктов пропуска для автомобильного сообщения на границе Украины. В Одесской области из-за карантина закрыли еще два пункта пропуска. Детали по ссылке…
- С началом пандемии Центр неотложной медицинской помощи Одесского горсовета принял на себя функции «горячей линии» по вопросам COVID-19. Чуть позже там были сформированы бригады, которые выезжают на дом к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Детали по ссылке…
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