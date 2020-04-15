Освящение в пекарнях и святой дух через экран: как в Одессе и области отпразднуют “карантинную” Пасху

Городская власть созвала глав различных конфессий для согласования действий по препятствию распространению коронавируса в Одессе. Основной темой был праздник Пасхи, так как службы в храмах собирают толпы людей, что недопустимо в нынешней ситуации.

О том, как будет проходить празднование, шла речь на дистанционном заседании оперативного штаба по COVID-19 ОГС.

УПЦ КП: в храме хорошо, но дома лучше

По решению синода этой епархии, приношения не будут освящать в храмах – туда смогут зайти не более чем двое прихожан одновременно. Но освящать куличи можно будет рядом с храмами. Об этом сообщил секретарь Украинской православной церкви киевского патриархата в Одессе Теодор. Возле храма будут два священника: один для службы, другой для освящения пасок, чтобы быстрее отпустить людей и не создавать толпу. Богослужения также будут транслироваться онлайн. В таком случае паски рекомендуют освятить святой водой, которая уже есть дома.

ГКЦ: экран – не преграда для Духа Святого

Для трансляции службы в каждом большом соборе Греческой католической церкви будут установлены камеры. Верующим рекомендуют поставить корзинку с приношениями возле экрана и считать это освящением. Можно вообще воспользоваться гаджетом, так как «Дух Святой границ не имеет». Об этом сообщил в ходе заседания Владыка Одесской Греческой католической церкви Михаил. Он призвал оставаться дома, тем более, что на самоизоляции настаивает глава Католической церкви Святейший отец Франциск. Тем не менее, двери храмов не будут закрыты. В субботу с 14.00 до 20.00 вечера можно будет прийти к храму и освятить приношения. Однако католики считают, что служба в Ватикане, которая прошла при пустой площади Святого Петра, должна послужить примером.

УПЦ МП: если в масках и на расстоянии, то можно и в храме постоять

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата в Одессе Диодор заявил, что люди смогут присутствовать на службе во время празднования Пасхи. Однако прихожане должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски или респираторы), а также соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра.

Вдобавок священнослужители этой епархии будут освящать паски на перекрестках, их будет больше там, где мало церквей, в частности, в густонаселенных кварталах Киевского района. Там таких пунктов определили 23, в Малиновском 15, в Приморском 9, а в Суворовском – 5.

Также УПЦ МП договорились с некоторыми торговыми торговыми сетями и поставщиками о том, чтобы те святили паски еще до реализации. Например, в Измаиле Московский патриархат получил право освящать куличи в пекарнях. После паски попадут в магазины уже освященными.

Впрочем, факт остается фактом, и только УПЦ МП не особо выступает против скоплени я прихожан в храмах.

Кстати, в Российской Федерации Российская православная церковь (в состав которой входит УПЦ МП) вынуждена будет закрыть храмы, чтобы уберечь население от заражения, сообщает «Медуза». Слово «вынуждена» здесь употребляется неспроста. Подавляющее число священнослужителей РПЦ открыто выступили против предписания властей и высказываний патриарха Кирилла о санитарных мерах. Некоторые группы протестующих ставят под сомнение реальность самой пандемии, а иногда даже призывают к саботажу решений власти.

Стоит также добавить, что в Одессе главврач Одесского областного центра социально-значимых болезней Светлана Есипенко подозревает служителей храмов УПЦ МП в препятствии эпидемиологического расследования случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Думская». Так, она сообщила, что священнослужители скрывают некоторую информацию и мешают определению круга контактных лиц.

Медики настоятельно рекомендуют во время карантина воздержаться от похода в храм, не целовать иконы и ни в коем случае не причащаться. Лучше освятить кулич перед экраном или купить уже освященный, чем подвергать себя и своих близких угрозе.

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Фото: Народна правда

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