Пережить эпидемию: как одесситы в карантин помогают ближним

Недавно мы писали о том, что в мэрии организовали соцпомощь пенсионерам, инвалидам и малоимущим. На каждый район Одесский городской совет распределяет определенное количество пайков. К благотворительной инициативе подключились также волонтеры, меценаты и неравнодушные горожане.

Как мы сообщали, в комплект входят продукты первой необходимости, а получают его социально незащищенные люди.

Директор территориального центра соцобслуживания Киевского района Наталья Шейко рассказала нашему корреспонденту, что подобную помощь Центр оказывал и до карантина. Сейчас к помощи подключились различные организации.

Например, основную долю пайков поставляют с АТБ, также помог департамент образования Одесского горсовета, который перераспределил продукты детских садов на малоимущих и многодетные семьи. Кроме того, поддержку оказывают волонтерские организации, например, участники Благотворительного Фонда Даяны Ястремской “Дія”.

В частности, волонтеры оказывают бесплатные услуги по загрузке, выгрузке, обеспечению транспортом и доставке пайков.

«В целом откликнулось много горожан. Они приходили, спрашивали, чем и как можно помочь. Такой большой отклик был, просто до слез. Мы очень рады их помощи», – сказала Шейко.

Процесс передачи адресату проходит бесконтактно. Горожанина оповещают по телефону о том, что пакет доставлен, это фиксируют на фото и документально.

Например, на территориальный центр соцобслуживания Киевского района выделено 3,5 тысячи комплектов. Из них уже доставлено более двух тысяч наборов продуктов и вещей первой необходимости. Однако в такие наборы не входят дезинфицирующие средства или средства личной защиты.

«Работа еще идет, списки людей, которым мы должны раздать комплекты, перепроверяются. Звонки поступают со всего района с просьбой о помощи. Но мы не можем помочь тем, кто не входит в группу социально незащищенных граждан. Например, недавно звонил 30-летний мужчина с просьбой помочь маме. Мы вынуждены были отказать, так как ее сын работоспособный, – с сожалением сказала Наталья Шейко, – Иначе не хватит наборов для тех, кто вообще остался без помощи».

Отметим, что по состоянию на утро 15 апреля, в Одессе и области зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки добавился один новый случай. По данным ОГА, заболел 53-летний медик. Его госпитализировали в инфекционную больницу.

Фото: автор, соцсети

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