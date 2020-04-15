На Одещині перша група людей завершила обсервацію (відео)

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

– Сьогодні особисто привітав українців, які першими у регіоні завершили обсервацію у місті Южне. Подякував кожному із них за відповідальність перед своїми родичами та сусідами. Знаю, що ці два тижні, хоч і на базі відпочинку, тягнулися довго. Але сьогодні вони є справжнім прикладом для всіх українців та для мене особисто. Бажаю їм міцного здоров’я, – зазначив у дописі Куций.

Напередодні виходу із бази відпочинку «Портовик» усім особам, що були на обсервації, зробили ПЛР-тести та виміряли температуру.

В першій групі на обсервації перебували 15 громадян. Серед них – жителі Одеської, Харківської, Львівської, Запорізької областей. Всі вони повернулися до України з Грузії поромом 1 квітня. Під час проживання у санаторії у жодного з них не підтвердився діагноз COVID-19.

Наразі на обов’язковій обсервації в Одеській області перебувають більше сотні осіб. Всі вони забезпечені медичним доглядом та охороною.

Сьогодні особисто привітав українців, які першими у регіоні завершили обсервацію у місті Южне. Подякував кожному із… Gepostet von Максим Куций am Mittwoch, 15. April 2020

Фото: PMG.ua

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