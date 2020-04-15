В Одесском регионе добавилось карантинных пунктов пропуска

Шесть карантинных блокпостов появилось в Балтском районе. Их решили установить по решению тамошней комиссии по вопросам техногенной безопасности.

Такое решение приняли, чтобы избежать распространения коронавируса из двух соседних районов – Подольского и Кодымского.

Об этом сообщает облГУНП.

Отметим, что в целом в области уже 34 таких блокпостов, в том числе пять – в Подольске.

Недавно также три пункта пропуска установили вокруг Белгорода-Днестровского.

Их ставят для того, чтобы контролировать порядок перемещения транспорта и проверять водителей с пассажирами на наличие признаков ОРВИ. В частности, медики меряют путникам температуру. В планах – отправлять людей с симптомами простуды в ближайшее медучреждение.

Фото: Нацполиция

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