На Одещині через карантин закрили ще два пункти пропуску

Одесский Новый базар: закроется — не закроется? «Не верю! Новый базар закрыться не может! Как вообще тогда жить?!», — так заявила о своей глубокой печали на входе на Новый базар (со стороны Коблевской) пожилая одесситка. ПОДРОБНЕЕ

Пережить эпидемию: как одесситы в карантин помогают ближним Недавно мы писали о том, что в мэрии организовали соцпомощь пенсионерам, инвалидам и малоимущим. На каждый район Одесский городской совет распределяет определенное количество пайков. К благотворительной инициативе подключились также волонтеры, меценаты и неравнодушные горожане. ПОДРОБНЕЕ