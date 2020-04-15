На Одещині через карантин закрили ще два пункти пропуску

Відсьогодні закриваються ще 10 пунктів пропуску для автомобільного сполучення на кордоні України.
Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці Держмитслужби.
У зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби – це “Паланка” та “Нові Трояни”.
Відкритими для перетину кордону автомобільним транспортом залишаються “Старокозаче – Тудора” та “Рені -Джуржулешти (авто)”.
Фото: Одеська митниця
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