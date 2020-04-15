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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині через карантин закрили ще два пункти пропуску

На Одещині через карантин закрили ще два пункти пропуску

Відсьогодні закриваються ще 10 пунктів пропуску для автомобільного сполучення на кордоні України.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці Держмитслужби.

У зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби – це “Паланка” та “Нові Трояни”.

Відкритими для перетину кордону автомобільним транспортом залишаються “Старокозаче – Тудора” та “Рені -Джуржулешти (авто)”.

Фото: Одеська митниця

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