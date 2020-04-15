Официально: что будет с рынками Одессы в карантин?

В связи с поправками к постановлению от МОЗ 14 апреля в Украине начнут закрывать рынки.

Несмотря на то, что 31 марта им разрешили работать, главный санврач Виктор Ляшко настоял на том, чтобы пересмотреть это решение.

По его словам, рынки в условиях карантина работали с многочисленными нарушениями. Их насчитали столько, что контролировать и выписывать какие-то штрафы не имеет смысла – проще закрыть.

В итоге Виктор Ляшко заявил, что с 14 апреля постановление, позволяющее работать рынкам, теряет силу.

В свою очередь, в облгосадминистрации запланировали издать распоряжение о прекращении работы базаров 15 апреля.

Об этом сообщил губернатор области Максим Куцый.

Также подобное предписание должны подготовить в одесском горсовете.

Предварительно известно, что рынки в Одессе могут закрыть уже до конца этой рабочей недели, т.е. до пятницы 17 апреля.

Отметим, что в области уже отправили на карантин один из городских рынков.

Так, власти Белгорода-Днестровского приостановили деятельность местного базара до особого распоряжение. Прекращению его работы предшествовали протесты местных предпринимателей.

Фото Марии Котовой

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