fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Вызовов меньше, а консультаций больше: как работает одесская неотложка

Вызовов меньше, а консультаций больше: как работает одесская неотложка

С началом пандемии Центр неотложной медицинской помощи Одесского горсовета принял на себя функции «горячей линии» по вопросам COVID-19. Чуть позже там были сформированы бригады, которые выезжают на дом к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию.

К кому выезжают спецбригады, как защищены доктора и участилось ли количество вызовов за последнее время, рассказал медицинский директор Центра Алексей Кощук.

Мобильные бригады по забору крови

В Центре неотложной медицинской помощи создано 3 мобильных бригады,  которые  выезжают на дом к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом в компетенцию докторов неотложки входит только забор биологического материала у пациента.

– В эти мобильные бригады входят 4 врача и 4 фельдшера. Они выезжают на вызовы исключительно по решению семейного врача, который ведет пациента и с которым заключен договор, говорит медицинский директор неотложки.

Чтобы направить такую бригаду к пациенту домой, семейный врач должен заполнить специальную форму-запрос. Там указываются данные, анамнез и симптомы больного, а также сведения о семейном докторе. По словам Алексея, это позволяет избежать тестирования здоровых, которые просто решили на всякий случай провериться.

Напомним, что также в центре неотложки работает 18 бригад семейных врачей и 3 оперативные бригады, которые выезжают в ночное время и праздники.

Уже взяли более 150 анализов

Помимо водителя на вызов отправляется фельдшер и врач. Бригады оснащены всеми необходимыми защитными средствами в виде костюмов, очков, масок и перчаток.

На вызов отправляется фельдшер и врач.

– У нас нет возможности провести тактильный осмотр,  можем только визуально осмотреть человека, задать ряд вопросов. Если специалист визуально определяет, что есть необходимость в госпитализации, пациента передают службе 103, подчеркивает Алексей Кощук.

Далее, взятые анализы везут в Централизованную Иммуновирусологическую Лабораторию, которая находится на Старосенной площади.

– На сегодняшний день медики взяли более 150 анализов. Самые частые выезды мобильной бригады,  на Куяльник, где в резервации находятся граждане приехавшие с заграницы, поделился с журналистом медицинский директор неотложки Одесского горсовета.

У скольких людей подтвержден диагноз короновирус в Центре неотложки ответить затрудняются. Поскольку им не всегда приходят результаты анализов, которые сдавали пациенты.

Звонки без повода

Кроме того, неотложка продолжает работать в режиме круглосуточного колл-центра и консультировать людей в телефонном режиме на тему COVID-19 .

Со слов Алексея Кощука, в последнее время вызовов бригад семейных врачей на дом стало меньше, люди боятся вызывать докторов, а вот звонки “проконсультироваться”, набирают обороты. По информации центра сотрудники принимают порядка 300 звонков в день и всего 100 из них связаны с симптоматикой ОРВИ.

-К сожалению, не все люди понимают суть работы центра и заваливают специалистов жалобами на жизнь или своими бытовыми проблемами. Рассказывают о том, что негде купить маску, или что им не выплачивают обещанную помощь, констатировал Алексей Кощук.

Решение о диагностике, тестировании или госпитализации в данном случае также принимает семейный врач пациента. Центр неотложки проводит только консультацию по телефону, в зависимости от жалоб задаются протокольные вопросы.

Кроме того, медицинский директор подчеркнул : ” Доктора работают без паники, желания уволиться никто из штатных сотрудников неотложки не изъявлял. В период пандемии врачам доплачивают премии, каждому в индивидуальном порядке”.

Также в центре напоминают о необходимости заключить декларацию с семейным врачом. Уже есть возможность сделать это в онлайн-режиме, сбросив по вайберу фотографии паспорта и кода.

Цифра дня

Напомним, на утро 15 апреля на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 11 — жители Одессы.

Полезные номера

Консультации специалистов можно получить по номерам телефонов:
15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;
0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Фото: УП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить