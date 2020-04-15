Вызовов меньше, а консультаций больше: как работает одесская неотложка

С началом пандемии Центр неотложной медицинской помощи Одесского горсовета принял на себя функции «горячей линии» по вопросам COVID-19. Чуть позже там были сформированы бригады, которые выезжают на дом к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию.

К кому выезжают спецбригады, как защищены доктора и участилось ли количество вызовов за последнее время, рассказал медицинский директор Центра Алексей Кощук.

Мобильные бригады по забору крови

В Центре неотложной медицинской помощи создано 3 мобильных бригады, которые выезжают на дом к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом в компетенцию докторов неотложки входит только забор биологического материала у пациента.

– В эти мобильные бригады входят 4 врача и 4 фельдшера. Они выезжают на вызовы исключительно по решению семейного врача, который ведет пациента и с которым заключен договор, говорит медицинский директор неотложки.

Чтобы направить такую бригаду к пациенту домой, семейный врач должен заполнить специальную форму-запрос. Там указываются данные, анамнез и симптомы больного, а также сведения о семейном докторе. По словам Алексея, это позволяет избежать тестирования здоровых, которые просто решили на всякий случай провериться.

Напомним, что также в центре неотложки работает 18 бригад семейных врачей и 3 оперативные бригады, которые выезжают в ночное время и праздники.

Уже взяли более 150 анализов

Помимо водителя на вызов отправляется фельдшер и врач. Бригады оснащены всеми необходимыми защитными средствами в виде костюмов, очков, масок и перчаток.

На вызов отправляется фельдшер и врач.

– У нас нет возможности провести тактильный осмотр, можем только визуально осмотреть человека, задать ряд вопросов. Если специалист визуально определяет, что есть необходимость в госпитализации, пациента передают службе 103, подчеркивает Алексей Кощук.

Далее, взятые анализы везут в Централизованную Иммуновирусологическую Лабораторию, которая находится на Старосенной площади.

– На сегодняшний день медики взяли более 150 анализов. Самые частые выезды мобильной бригады, на Куяльник, где в резервации находятся граждане приехавшие с заграницы, поделился с журналистом медицинский директор неотложки Одесского горсовета.

У скольких людей подтвержден диагноз короновирус в Центре неотложки ответить затрудняются. Поскольку им не всегда приходят результаты анализов, которые сдавали пациенты.

Звонки без повода

Кроме того, неотложка продолжает работать в режиме круглосуточного колл-центра и консультировать людей в телефонном режиме на тему COVID-19 .

Со слов Алексея Кощука, в последнее время вызовов бригад семейных врачей на дом стало меньше, люди боятся вызывать докторов, а вот звонки “проконсультироваться”, набирают обороты. По информации центра сотрудники принимают порядка 300 звонков в день и всего 100 из них связаны с симптоматикой ОРВИ.

-К сожалению, не все люди понимают суть работы центра и заваливают специалистов жалобами на жизнь или своими бытовыми проблемами. Рассказывают о том, что негде купить маску, или что им не выплачивают обещанную помощь, констатировал Алексей Кощук.

Решение о диагностике, тестировании или госпитализации в данном случае также принимает семейный врач пациента. Центр неотложки проводит только консультацию по телефону, в зависимости от жалоб задаются протокольные вопросы.

Кроме того, медицинский директор подчеркнул : ” Доктора работают без паники, желания уволиться никто из штатных сотрудников неотложки не изъявлял. В период пандемии врачам доплачивают премии, каждому в индивидуальном порядке”.

Также в центре напоминают о необходимости заключить декларацию с семейным врачом. Уже есть возможность сделать это в онлайн-режиме, сбросив по вайберу фотографии паспорта и кода.

Цифра дня

Напомним, на утро 15 апреля на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 11 — жители Одессы.

Полезные номера

Консультации специалистов можно получить по номерам телефонов:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Фото: УП

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