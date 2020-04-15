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Новости Одессы и Одесской области

Первый пошел: несмотря на протесты, в Одесской области на карантин закрыли рынок

Первый пошел: несмотря на протесты, в Одесской области на карантин закрыли рынок

В Белгороде-Днестровском закрыли местный рынок.

Там постановили приостановить работу базара на период карантина.

К слову, 14 апреля вступило в силу решение МОЗ о том, что все рынки в Украине должны уйти на карантин. Главврач Виктор Ляшко отметил, что они работают с многочисленными нарушениями и никакие предписания от них не спасают.

Так что Белгород-Днестровский стал первым, кто, по сути, выполнил распоряжение Минздрава.

Решение о закрытии вызвало бурю негодования среди местных предпринимателей. Торговцы вышли под стены горсовета, требуя разрешить им работать.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Чиновники попытались успокоить народ, подчеркнув, что это вынужденная мера во избежание распространения вируса.

Людям ничего не оставалось, как разойтись по домам. Рынок прекратил свою деятельность до особого распоряжения.

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Фото: ГУНП в Одесской области

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