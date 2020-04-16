Хроники коронавируса: закрытие рынков и ограничения движения транспорта

По состоянию на вечер 16 апреля в Украине подтверждено 4 161 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 116 летальных, а выздоровевших – 186. В Одесской области подтвердили 93 случая заражения.
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Дело правильное! Пресечь этого вируса на корню! Тока вопрос- кормить людей кто будет?Не забыть, что многие семьи имеют единственный источник дохода от торговли на рынках. Ждать от государства …. тухлый номер. Мы уже и тысячу увидели и покращення уже сегодня, миллионы рабочих мест…..Похоже что в центре, что на местах власть не имеет реальных решений, только эксперименты……