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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: закрытие рынков и ограничения движения транспорта

Хроники коронавируса: закрытие рынков и ограничения движения транспорта

По состоянию на вечер 16 апреля в Украине подтверждено 4 161 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 116 летальных, а выздоровевших – 186. В Одесской области подтвердили 93 случая заражения.

  • В областной госадминистрации постановили ужесточить карантинные меры в регионе. Так, одним из решений стало закрыть продуктовые рынки Одесского региона на период карантина. Детали по ссылке…
  • Также в Одессе решили ограничить движение общественного транспорта на период пасхальных праздников. Такое решение приняла комиссия по техногенной безопасности и ЧС. Детали по ссылке…
  • Для дистанционного обучения школьников с первых дней карантина на сайте департамента образования и науки Одесского горсовета были организованы видеоуроки. Детали по ссылке…
  • В сквере Гамова ежедневно собираются волонтеры и соцработники Малиновского района для бесперебойной доставки пакетов помощи малоимущим, многодетным и пожилым людям в карантин. Детали по ссылке…
  • Одесситу выдали в магазине «волшебную» маску. Две резинки для скрепления денег, степлер и туалетная бумага. Детали по ссылке…
  • Как в Одессе будут работать медицинские учреждения во время Пасхальных праздников? Детали по ссылке…
  • В Минобразования рекомендовали не проводить последние звонки и выпускные вечера. Детали по ссылке…
  • Уже месяц проистекает наша карантинная жизнь. О чем говорят одесситы на улицах, в очередях, на скамейках?.. Детали по ссылке…
  • Без масок и дистанции. Как в Одессе полсотни людей ждали бесплатные куличи? Детали по ссылке…

 

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Сергей
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Сергей

Дело правильное! Пресечь этого вируса на корню! Тока вопрос- кормить людей кто будет?Не забыть, что многие семьи имеют единственный источник дохода от торговли на рынках. Ждать от государства …. тухлый номер. Мы уже и тысячу увидели и покращення уже сегодня, миллионы рабочих мест…..Похоже что в центре, что на местах власть не имеет реальных решений, только эксперименты……

Голос за0Голос против  Ответить
32 минут назад
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