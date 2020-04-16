Хроники коронавируса: закрытие рынков и ограничения движения транспорта

Хроники коронавируса: закрытые рынки и пункты пропуска По состоянию на вечер 15 апреля в Украине подтверждено 3 764 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 108 летальных, а выздоровевших – 143. В Одесской области подтвердили 70 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ