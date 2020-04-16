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Новости Одессы и Одесской области

Днем ограничить, ночью отменить: какой хотят сделать работу одесского транспорта на Пасху?

Днем ограничить, ночью отменить: какой хотят сделать работу одесского транспорта на Пасху?

В Одессе решили ограничить движение общественного транспорта на период пасхальных праздников.

Такое решение приняла комиссия по техногенной безопасности и ЧС.

Так, комиссия постановила ограничить количество общественного транспорта в Одессе, курсирующего в специальном режиме.

Ограничения рекомендуется  ввести с 13.00 субботы 18 апреля до 6.00 понедельника 21 апреля.

Количество транспорта, которое решат оставить, пока точно не известно.

В протоколе заседания также указано, что ночью в эти выходные городской транспорт ходить не должен вообще. Его работу рекомендовано отменить с 22.00 до 5.00.

Также комиссия постановила ввести ограничения на пребывание в общественных местах с 13.00 в субботу до 6.00 понедельника.

Поминальные дни рекомендовали перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу 6 июня. В том случае, если верующие все же пойдут в храмы, священникам придется следить за тем, чтобы они придерживались дистанции внутри.

Окончательное решение должна принять мэрия. Там дополнительно сообщат, будут ли введены рекомендованные ограничения и как именно все это собираются организовать.

Фото: Экотехника

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