Подслушано в Одессе: о чем говорят одесситы на карантине?

Уже месяц проистекает наша карантинная жизнь. О чем говорят одесситы на улицах, в очередях, на скамейках?.. Если в первые дни карантина тема, которая «попадала мне в уши», была одна — где взять маски с антисептиками, то теперь она отпала: все это есть и много. О чем же рассуждают одесситы сегодня?

Кстати, о масках и антисептиках. Именно одесситы в очереди в банк обратили мое внимание на то, что я упустила, пробегая с фотоаппаратом по одесским улицам:

— Вот вы говорите: «Как странно, что ларьки на улицах с прессой, сигаретами-водой и кофе на вынос не закрыли. Так они ж теперь масками и антисептиками стали торговать. Вот и попробуй их закрой!

Кстати, я потом сама в этом убедилась: что ни ларек, то объявление, что здесь продаются маски и антисептики.

***

Предполагаемое на сегодняшний день закрытие рынков — у всех на устах.

На Новом одесситка приводит аргументы против закрытия рынка:

— Здесь гораздо безопаснее покупать продукты, чем в супермаркете — все выложено на воздухе, гораздо просторнее, никто не толкается.

***

— Что будем делать, если рынки закроют? Я в супермаркет не пойду!

—Заказывайте на дом.

— Уже заказала на свою голову. Картошка жуткая, морковкой можно врагов убивать, а банка с тунцом… Я ее как открыла, так чуть сознание не потеряла.

— Жаловались?

— Жаловалась. Разобрались. Но зачем мне этот гембель на голову?..

Третья дама присоединяется к беседе с советом:

— Заказывайте кильку в томате!.. Тунца они заказывают…

***

Из подслушанного на «Привозе»:

— Закроют «Привоз» — закончится жизнь!

— Ой, вы мне за холеру будете напоминать! Я ту холеру, как родную помню. Какая была классная холера!

***

— Дети работают, внуков мне сдали. Они удаленно занимаются. В первый раз в жизни услышала, как оба просятся в школу. Говорят, как в школе хорошо!

— А мой сын на работу хочет. Так хочет на работу, каждый день только об этом и говорит!

***

— В самом начале карантина запаслась гречкой, солью, спичками. Теперь не могу на эту гречку смотреть!

— У меня та же ситуация. Только с рисом.

***

— Ну как так можно жить? Я целый день на кухне — готовлю, готовлю. А они едят и едят. Говорят: «А что еще делать?».

***

— Остался без работы. Занимаюсь теперь извозом. Боюсь заразиться, а что делать?..

***

— А у нас во дворе теперь каждый вечер — праздник. Ничего люди не боятся: каждый день у меня под балконом теперь музыка. Собираются, едят вместе, поют. Ничего не боятся!

— У нас примерно то же самое. Вторая половина дня — все высыпают во двор с детьми. Все без масок. Дети гоняют, родители орут.

***

— Сосед за стеной ремонт затеял. Жить невозможно стало: каждый день дрель и дрель, дрель и дрель.

***

— У меня теперь уборка много временит занимает. Я «Белизну» смешиваю с уксусом и протираю каждый день этим полы.

— Ой, это, кажется, вредно.

— Зато убивает все микробы. Кошка, правда, чихать начала…

***

— А вы какие сериалы сейчас смотрите?

— Ой, только про маньяков! Не так страшно, как по телевизору новости смотреть. Правда, что-то мне эти маньяки уже поднадоели.

***

— Ой, а я благодаря карантину научилась коммуналку через Интернет оплачивать. После карантина не буду в очередях в банке стоять!

***

Удалось подслушать и просто потрясающий диалог:

— Не могу больше! Не могу смотреть на опустевшую Дерибасовскую, на закрытый «Пассаж»! Подстричься не могу, маникюр не могу сделать! Ну как жить на этом карантине?!

— И что, вас больше ничего во время карантина не пугает?

— А что еще может пугать?

— Ну сам коронавирус.

— Ой, я вас умоляю!..

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