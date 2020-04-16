Одесситу выдали в магазине «волшебную» маску

Одессит Александр Костогриз, создатель удивительного домашнего Музея совка ХХ века, о котором уже рассказывала «Одесская жизнь», судя по всему, дополнит свою коллекцию.

Там может появиться еще один «волшебный» экспонат — уже из ХХI века.

Дело в том, что когда Александр вышел в магазин, ему там выдали маску. Но какую!

«Сегодня в «Копейке» дали маску. Оказывается, все просто. Две резинки для скрепления денег, степлер и туалетная бумага», — сообщает Александр.

В общем, как пишет одессит (кстати, с большим чувством юмора!), все сделано так, «чтобы все части маски можно было еще использовать по назначению. Какой вирус может это выдержать?! Спасибо!».

В самый раз добавить «спойлер», что вирус от такого сойдет с ума, и, конечно же, не выдержит. Весело живем!..

Фото автора и Александра Костогриза

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