Без масок і дистанції: як в Одесі пів сотні людей чекали на безкоштовні паски

Під час роздачі безкоштовних пасок біля їдальні для малозабезпечених скупчилося близько пів сотні людей.

Про це у своєму дописі у Facebook зазначила одеситка Наталія Ертнова.

В Одесі біля благодійної їдальні, що навпроти Церкви ікони Божої Матері “Усіх скорботних радість” малозабезпечені люди очікували на видачу безкоштовних пасок. Під час очікування правил карантину присутні не дотримувались. Рекомендовану дистанцію у 1,5 метри ніхто не утримував, а маски були лише декількох осіб.

Фото: Наталія Ертнова

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