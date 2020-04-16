У Міносвіти рекомендували не проводити останні дзвоники та випускні вечори

Міністерство освіти та науки опублікувало лист-роз’яснення про закінчення навчального року та оцінювання під час карантину.
Про це повідомляє пресслужба МОН.
– З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, у 2019/2020 навчальному році рекомендовано не проводити масові заходи, зокрема – останні дзвоники та випускні вечори, – йдеться у листі.
Фото: Слово і Діло
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