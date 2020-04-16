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Новости Одессы и Одесской области

Закрытие одесских рынков: как отреагировали власти?

Закрытие одесских рынков: как отреагировали власти?

В областной госадминистрации постановили ужесточить карантинные меры в регионе.

Так, одним из решений стало закрыть продуктовые рынки Одесского региона на период карантина.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопаности и ЧС, передает пресс-служба ОГА.

“На период действия карантинных ограничений осуществление любой деятельности розничных рынков запрещается”, – сообщает обладминистрация.

Решение связано с необходимостью не допустить распространения коронавирусной инфекции.

– Речь идет о том, чтобы райадминистрациям, сельским, поселковым и городским советам ввести комплекс ограничительных мер против эпидемии на территории области. Временно запретить функционирование продовольственных рынков нужно немедленно, – цитирует suspilne.media директора департамента экономической политики ОГА Дмитрия Радулова.

Мова йде про те, щоб райдержадміністраціям, сільським, селищним, міським радам запровадити комплекс обмежувальних протиепідемічних заходів на території області, і тимчасово заборонити функціонування продовольчих ринків. Це необхідно зробити негайно”, – пояснив Дмитро Радулов.

Отметим, что главный санврач Минздрава Виктор Ляшко отменил свое постановление, разрешающее работу рынков. Это связано с многочисленными нарушениями правил их работы в карантин, прежде всего, с антисанитарией. По его решению, с 14 апреля базары должны начать закрываться по всей стране.

В свою очередь, в одесской мэрии считают, что отмена постановления главного врача не может полностью запретить работу рынков. Об этом сообщает Думская.

По словам чиновников горсовета, его предписания только регулировали деятельность базаров в условиях карантина. А отмена лишь может способствовать послаблению режима для предпринимателей, говорят в мэрии. Там также подчрекнули, что пока в силе остается постановление Кабмина, разрешающее работу продуктовых рынков в Украине.

Начальник пресс-службы горсовета Наталья Мальцева, в мэрию не приходило постановления о запрете работы городских рынков.

Однако стоит подчеркнуть, что Минздрав при составлении условий работы рынков также оставлял за собой право запретить их деятельность в случае несоблюдения этих условий.

Фото Марии Котовой 

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Богдан
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Богдан

значит рынки не занесли в ога мзду

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3 минут назад
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