Облегчить жизнь на карантине: кто и как в Одессе помогает нуждающимся (фото)

В сквере Гамова ежедневно собираются волонтеры и соцработники Малиновского района для бесперебойной доставки пакетов помощи малоимущим, многодетным и пожилым людям в карантин. Волонтеры принимают участие не только в разгрузке и загрузке автомобилей, но еще и в доставке необходимых продуктов. За процессом удалось понаблюдать нашему корреспонденту.

Помогает Зелентрест

В сквере Григория Гамова возле Одесской народной церкви заготовили пакеты помощи для отправки нуждающимся. Представители территориального центра социальной помощи Малиновского района завозили пакеты с необходимыми продуктами от супермаркета АТБ.

– Мы присоединились к всеукраинской акции оказания помощи одиноким гражданам, лицам старше 80 лет и другим людям, которые в нынешней ситуации нуждаются в помощи. От АТБ мы получили 5023 продуктовых набора. 149 человек нашего территориального центра участвуют в акциях по транспортировке и ежедневно оказывают помощь тем, кто нуждается, – рассказала директор Центра соцпомощи Малиновского района Ирина Ухина.

По ее словам, за эти три недели по району доставлено более 8 тысяч продуктовых наборов.

Всего на учете Центра социальной помощи Малиновского района стоит около 7 тысяч человек. Среди них в отделении социального ухода на дому – 1472 человека, 477 многодетных семей, 238 детей с инвалидностью.

Для увеличения эффективности работы соцслужбы на помощь пришли другие ведомства, общественные и волонтерские организации. Например, моржи Одессы.

А продуктовые наборы привезли на днях на машине КП «Горзелентрест». Водитель и его напарник управляли стрелой и стропами для разгрузки грузовика.

“Добрый гость” и участие курсантов

В то же время подключались участники благотворительного фонда «Добрый самарянин». Совместными усилиями они менее чем за 20 минут сняли груз с машины.

Кстати, этот благотворительный фонд пять лет назад организовал проект «Добрый гость». Суть его заключалась в доставке продуктовых наборов пожилым людям.

– За эти годы мы разнесли всего 3,5 тысячи пакетов, а сейчас этот проект набрал такие обороты, что за три недели дошли до отметки в пять тысяч. Каждый день мы собираемся тут и просим волонтеров развезти продукты людям с инвалидностью, многодетным семьям и пожилым, – рассказала администратор БФ «Добрый самарянин» Наталья Терехова.

Также к делу подключились курсанты Одесского государственного университета внутренних дел. Будущие правоохранители тоже участвуют в разгрузке и загрузке машин. А еще в их учебном учреждении создана специальная группа помощи.

– В нашем вузе создан «Центр оказания помощи малообеспеченным гражданам». В рамках этой инициативы мы помогаем соцработникам и волонтерам, – рассказал курсант 3-го курса факультета подготовки специалистов досудебного расследования Евгений Евченко.

Его однокурсник с факультета превентивной деятельности Владислав Цыганов добавил, что Центр принимает все заявки и помогает по мере возможности: «Такой Центр просто необходим сейчас для помощи необеспеченным горожанам. Это вклад курсантов в доброе дело и это может спасти жизни граждан. Мы пытаемся максимально скоординировать наши действия для оказания как можно большей помощи нуждающимся. Обратиться к нам может каждый, заявление о помощи поступит в нашу группу и на место отправится курсант с необходимыми продуктами.

Как развозят пайки?

После погрузки пайков в личный транспорт волонтеров экипажи отправляются по районам (микрорайонам) на точные адреса. Вместе с одной из таких групп доставки отправился наш корреспондент.

Во время пути, за несколько минут до прибытия к месту назначения, один из волонтеров звонит адресату и уведомляет о скором приезде. Правда, иногда приходится побродить по улочке с 8-килограмовым пакетом в поисках адреса и двери с номером. Потом на горизонте появляется пожилой человек. Ему вручают пакет, он расписывается, благодарит волонтёров.

– Пожилым людям необходима помощь. Поэтому я вступил в ряды волонтеров, чтобы хоть как-то облегчить им жизнь. Они не должны голодать, чувствовать себя одинокими и брошенными. Особенно в такое непростое время, – сказал Михаил, водитель волонтерского экипажа.

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