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Новости Одессы и Одесской области

Як в Одесі працюватимуть медичні заклади під час Великодніх свят?

Як в Одесі працюватимуть медичні заклади під час Великодніх свят?

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради інформує про зміни в графіку роботи лікувально-профілактичних закладів Одеси у квітні, пов’язані зі святкуванням Великодня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Амбулаторні медзаклади – Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри і дитячі поліклініки – працюватимуть за таким графіком:

  • 18 квітня, субота – робочий день за графіком суботи,
  • 19 квітня, неділя – святковий день,
  • 20 квітня, понеділок – вихідний день.

Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.

Служба екстреної медичної допомоги «103», пункти невідкладної стоматологічної допомоги та травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.

Також щодня цілодобово будуть здійснюватися виїзди автомобіля міської служби невідкладної медичної допомоги та консультації кол-центру за телефонами: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) і 0-800-50-15-50 (з мобільних).

В період карантину медзаклади Одеси надають тільки ургентну медичну допомогу, надання планових медичних послуг тимчасово призупинено.

Фото: Волинські новини

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