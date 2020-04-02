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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: ужесточенный карантин и новые жертвы в области

Хроники коронавируса: ужесточенный карантин и новые жертвы в области

По состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждено 897 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 22 летальных, а выздоровевших – 19. В Одесской области подтвердили 18 случаев заражения.

  • Уже 18 зараженных. В Одесской области подтвердили еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Детали по ссылке…

  • В Одессе не так давно вызвало резонанс видеообращение врачей областного медцентра, известного как больница водников. Вскоре главврач МОЗ Виктор Ляшко поделился результатами проверки на своей странице в Facebook.  Детали по ссылке…
  • Больше всего тестов на выявление COVID-19 ожидают в городской инфекционке Одессы. Так, больница на ул. Пастера получит около двух тысяч тестов. Детали по ссылке…
  • Одесситы застряли близ Греции на пароме с больными. Одесситы застряли близ Греции на пароме с больными. Детали по ссылке…
  • В Одессе показали, какие автомобили будут выезжать к пациентам с подозрением на COVID-19. Детали по ссылке…
  • В Одессе работникам медицинской сферы предоставили право на первоочередный проезд в транспорте. С сегодняшнего дня сотрудники медицинских учреждений Одессы получили возможность пользоваться услугами горэлектротранспорта вне очереди. Детали по ссылке…
  • Почти половина украинцев считают действия власти в борьбе с коронавирусом безуспешными. Почти треть украинцев на карантине беспокоят цены, маски и антисептики. Детали по ссылке…
  • В Украине могут ужесточить карантин. МОЗ составил предварительный список дополнительных запретов на период карантина. Он может дополняться. Детали по ссылке…

 

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