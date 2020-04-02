В Украине могут ужесточить карантин: что это значит

Так, украинцам, в частности, могут запретить:

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▪️находиться в общественных местах без маски или респиратора;

▪️ходить группами из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

▪️пребывать в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

▪️посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

▪️посещать спортивные и детские площади;

▪️проводить массовые мероприятия с участием более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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По словам нового руководителя Минздрава Максима Степанова, людей старше 60 лет могут отправить на самоизоляцию:

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“С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее.”

Фото: kubnews

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