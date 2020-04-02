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Новости Одессы и Одесской области

В Украине могут ужесточить карантин: что это значит

В Украине могут ужесточить карантин: что это значит

МОЗ составил предварительный список дополнительных запретов на период карантина. Он может дополняться.

Так, украинцам, в частности, могут запретить:

▪️находиться в общественных местах без маски или респиратора;
▪️ходить группами из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
▪️пребывать в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
▪️посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
▪️посещать спортивные и детские площади;
▪️проводить массовые мероприятия с участием более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

По словам нового руководителя Минздрава Максима Степанова, людей старше 60 лет могут отправить на самоизоляцию:

“С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее.”

Фото: kubnews

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